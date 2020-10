In judetul Iasi este a patra zi consecutiva in care numarul de cazuri noi este peste 100. Sambata au fost raportate 172 de cazuri noi, vineri 107, iar joi 133 de cazuri noi.Cele mai putine cazuri s-au inregistrat in judetele Mehedinti - 5 si cate 11 in Giurgiu, Teleorman si Vrancea.