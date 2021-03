De ce crede un medic din Bucuresti ca numarul cazurilor noi de COVID-19 este mai mare decat cel raportat oficial

"Acea cifra de 4.400 nu este o cifra reala. Este o cifra a pacientilor care ajung in camerele de garda si care sunt raportati oficial. Din pacate, sunt mult mai multi pacienti care isi cumpara singuri teste rapide, si le fac acasa si aleg sa nu declare faptul ca sunt covid pozitivi", a aratat medicul Fiorella Mitoiu, la Digi 24 Medicul a mai declarat ca sectiile de terapie intensiva sunt pline si pacientii sunt mult mai tineri decat in valul anterior. "Sunt in jurul varstei de 50-60 de ani marea majoritate, cu forme severe. De exemplu, in UPU sunt 15 pacienti pozitivi, din care opt au nevoie de ventilator, in conditiile in care sectia de terapie intensiva este plina de o buna perioada de timp. Transferuri am putut face putine si in general in afara Bucurestiului", a mai declarat Fiorella Mitoiu.