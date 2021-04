Peste 708 milioane de doze de vaccin impotriva COVID-19, adminstrate in lume. Care este situatia pandemica la nivel mondial

Londra face eforturi sa dea asigurari cu privire la AstraZeneca

Vaccinul AstraZeneca-Oxford, restrictionat in Filipine

700 de milioane de doze administrate la nivel mondial

Bilant record de decese in Polonia

Peste doua miloane de cazuri in Iran

Un primar din Germania, suspendat pentru ca s-a vaccinat peste rand

Turneul de tenis Roland-Garos, amanat

In Spania, cei care merg la plaja nu sunt obligati sa poarte masca

Peste 2,89 de milioane de morti in lume

Guvernul lui Boris Johnson depune eforturi sa asigure populatia de siguranta vaccinului impotriva covid-19 AstraZeneca-Oxford, la o zi dupa ce a anuntat anuntat ca vaccinul este rezervat persoanelor in varsta de peste 30 de ani, ca masura de precautie.Toate vaccinurile impotriva covid-19 folosite in Regatul Unit sunt "lipsite de pericol pentru toate varstele", insa, din cauza unui risc "extrem de rar" de formare a unor cheaguri de sange, persoanelor in varsta de pana la 30 de ani li se propune sa se vaccineze cu vaccinurile anticovid Moderna sau Pfizer-BioNTech, a anuntat ministrul Sanatatii Matt Hancock, care a facut turul tuturor platourilor de filmare joi.Ministerul filipinez al Sanatatii a anuntat joi suspendarea vaccinarii cu vaccinul AstraZeneca a persoanelor in varsta de pana la 60 de ani, in urma confirmarii unei legaturi rare cu formarea unor cheaguri de sange.Cel putin 708,4 milioane de doze de vaccin impotriva covic-19 au fost administrate in lume, potrivit unui bilant intocmit de AFP joi, la ora 10.00 GMT (13.00, ora Romaniei) pe baza unordate oficiale.Aproape intreaga planeta a inceput sa vaccineze - 95% din omenire locuieste in tari care si-au lansat campaniile de vaccinare.Insa inegalitati puternice continua sa existe intre tari "cu venit mare" potrivit definitiei Bancii Mondiale (BM), care concentreaza peste jumatate dintre dozele administrate in lume, si tari "cu venit mic", in care s-au administrat 0,1% dintre doze.Polonia a anuntat joi 954 de morti din cauza covid-19 - un bilant zilnic record -, iar bilantul total al mortilor a crescut la 56.659, potrivit Ministerului Sanatatii.Acest numar mare de decese este cauzat de intarzieri de inregistrare in perioada pastelui si este vorba despre o cumulare a mortilor din cateva zile, potrivit unui purtator de cuvant al ministerului.Iranul a depasit pragul de doua milioane de contaminaricu noul coronavirus , pe fondul unei accelerari a epidemiei.Epidemia s-a soldat cu 63.884 de morti din cauza covid-19 dintr-un total de 2.006.934 de contaminari, potrivit Ministerului Sanatatii.In ultimele 24 de ore, Iranul a inregistrat 22.586 de cazuri confirmate de covid-19, un nou "record".Edilul unui oras din centrul Germaniei a fost suspendat temporar din functie de catre Consiliul Muncipal, din cauza ca s-a vaccinat in ianuarie impotriva covid-19, fara sa faca parte din populatia prioritara.Bernd Wiegand, in varsta de 64 de ani, prmarul Halle, o localitate situata in landul Saxonia Anhalt, s-a vaccinat in ianuarie, cand erau prioritare persoane in varsta.Turneul de tenis Roland-Garros, care urma sa se desfasoare in perioada 23 mai-6 iunie, la Paris, a fost amanat cu o saptamana, a anuntat joi Federatia Franceza de Tenis (FFT).Meciurile principale ale turneului urmeaza sa se desfasoare in perioada 30 mai-13 iunie, ceea ce ar putea permite primirea unui numar mai important de spectatori, in cazul in care restrictii sanitare impuse din cauza pandemiei covid-19 sunt relaxate.In Spania, persoane care se duc la plaja nu mai sunt obligate sa poarte masca de protectie, "daca raman intr-un anumit loc si respecta o distantare minima de 1,5 metri fata de persoane care nu locuiesc sub acelasi acoperis cu ele", a anuntat Ministerul Sanattatii.O lege care impune purtarea mastii in mod permanent, inclusiv la masa, a provocat un val de condamnari, inaintea sezonului turistic.Pandemia s-a soldat cu 2,89 de milioane de morti in lume, potrivit unui bilant intocmit joi de AFP pe baza unor surse oficiale.Statele Unite sunt tara cu cei mai multi morti din cauza covid-19 (559.117), urmate de Brazilia (340.776), Mexic (205.598), India (166.862) si Regatul Unit (126.927).Aceste date sunt in mod global subevaluate. Ele au la baza bilanturi zilnice prezentate de catre autoritati nationale si nu includ reevaluari care au la baza date statistice.