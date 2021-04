INSP: 81.3% din personalul sanitar confirmat COVID-19, de la inceputul anului pana in prezent, era nevaccinat GRAFIC

"Conform datelor furnizate de Institutul National de Sanatate Publica, in perioada 1 ianuarie - 11 aprilie 2021, 81.3% din personalul sanitar confirmat Covid-19 era nevaccinat cu nicio doza de vaccin", transmite INSP.Va reamintim ca in Uniunea Europeana sunt autorizate patru vaccinuri impotriva COVID-19.Conform raportului de sambata al Comitetului National de Vaccinare, in ultimele 24 de ore, peste 80.000 de romani au fost vaccinati