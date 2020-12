Cati musafiri putem avea la petrecerile de Sarbatori. Anuntul facut de ministrul Sanatatii

"Trebuie sa fim in continuare precauti, sa purtam masca de protectie si sa respectam regulile care restrictioneaza evenimentele private. Solutia pe care o recomand in aceasta perioada este adaptarea la situatia pandemica pe care o traversam", a spus Nelu Tataru.Intrebat despre numarul de persoane invitate la petrecerile de Craciun si de Revelion, ministrul a precizat: "Sarbatorile sunt ceva intim. Petreceti in familie! Persoanele care nu fac parte din familie, cele cu care nu ati avut contact, pot sa fie infectate. Respectarea recomandarilor duce la scaderea riscului de imbolnavire".