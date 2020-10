Peste 5.000 de romani depistati cu COVID-19 au murit de la inceputul pandemiei. Mai mult de 108.000 de persoane s-au vindecat

"Pana astazi, 4 octombrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 135.900 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID - 19). 108.135 de pacienti au fost declarati vindecati. Pana astazi, 5.003 persoane diagnosticate cu infectie cu COVID-19 au decedat", arata Grupul de Comunicare Strategica.Potrivit GCS, dintre cei care au murit in ultimele 24 de ore, 35 barbati au fost barbati si 21 femei. Decesele au fost inregistrate in judetele: Alba, Arad, Bacau, Bihor, Bistrita-Nasaud, Braila, Brasov, Caras-Severin, Cluj, Constanta, Dambovita, Galati, Gorj, Harghita, Hunedoara, Mehedinti, Mures, Neamt, Olt, Prahova, Salaj, Sibiu, Vaslui si Bucuresti."Dintre acestea, 3 decese au fost inregistrate la categoria de varsta 40-49 de ani, 3 decese la categoria de varsta 50-59 de ani, 15 decese la categoria de varsta 60-69 ani, 22 de decese la categoria de varsta 70-79 ani si 13 decese la categoria de peste 80 de ani. 55 dintre decesele inregistrate sunt ale unor pacienti care au prezentat comorbiditati, iar un pacient decedat nu a prezentat comorbiditati", mai arata Grupul de Comunicare Strategica.Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 2.510.209 teste. Dintre acestea 13.770 au fost efectuate in ultimele 24 de ore, 8.720 in baza definitiei de caz si a protocolului medical si 5.050 la cerere.Pe teritoriul Romaniei, 11.378 de persoane confirmate cu infectie cu noul coronavirus sunt in izolare la domiciliu, iar 7.591 persoane se afla in izolare institutionalizata. De asemenea, 23.334 de persoane se afla in carantina la domiciliu, iar in carantina institutionalizata se afla 55 de persoane.Citeste si: