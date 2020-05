Cati romani mai sunt bolnavi de COVID-19. Proportia din tara noastra, mult mai buna decat cea la nivel mondial

Ziare.

In acest moment, potrivit raportarilor oficiale, mai avem, din totalul de 19.257, ceea ce inseamna mai putin de un sfert. Acesta este cel mai mic numar de cazuri active de dupa 10 aprilie.Duminica s-au inregistrat 124 de noi cazuri , cel mai mic numar din ultimele mai mult de doua luni. La Terapie Intensiva mai sunt internati 160 de bolnavi de COVID-19.De asemenea, 13.256 s-au vindecat, adica peste doua treimi din totalul raportat de la sfarsitul lunii februarie, atunci cand aveam doar 3 cazuri.In total, 1.266 de oameni au murit in tara noastra din cauza coronavirusului Totodata, la nivel mondial, din aproximativ 6,2 milioane de cazuri inregistrate pana acum, mai sunt active putin sub jumatate, respectiv mai putin de 3,1 milioane, se arata in datele compilate de site-ul Worldometers