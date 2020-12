Caz de infectare cu noua tulpina COVID-19 in Italia. Persoana nu a avut contact cu Marea Britanie

Surse medicale citate de mass-media italiane au informat ca persoana a fost supusa unui test molecular pentru a detecta COVID-19 in urma cu cateva zile deoarece acuzase o raceala serioasa. In prezent, aceasta persoana se afla in izolare impreuna cu familia sa."Intre timp am aprofundat investigatiile si acum stim ca este varianta engleza", a confirmat pentru agentia de presa Ansa directorul laboratorului din Ancona, Stefano Menzo.Tulpina britanica a virusului SARS-CoV-2, despre identificarea careia ministrul sanatatii Matt Hancock a informat in Camera Comunelor pe 14 decembrie, pare a fi "mai contagioasa" decat cealalta tulpina, dar nu mai periculoasa, potrivit unor experti.In Italia a fost detectata deja pe 20 decembrie o persoana infectata cu acelasi tip de coronavirus detectat in Regatul Unit. Aceasta a fost plasata in izolare, conform unui comunicat al ministerului sanatatii.Departamentul stiintific al spitalului Celio din Roma a raportat ca genomul unui virus SARS-CoV-2 fusese secventiat la o persoana sosita din Marea Britanie "cu varianta identificata in ultimele saptamani in aceasta tara".Pacientul si partenera sa sosisera in Italia "in ultimele zile" cu un zbor care a aterizat pe aeroportul din Fiumicino si au fost plasati in izolare.Guvernul italian a suspendat duminica zborurile dinspre Marea Britanie, dupa ce Londra a confirmat aparitia unei noi variante a virusului, si a interzis intrarea pe teritoriul sau a persoanelor care au fost in aceasta tara in ultimele paisprezece zile.Ministrul de externe Luigi Di Maio a autorizat intoarcerea italienilor care locuiesc in Marea Britanie pe baza unui test PCR efectuat cu 72 de ore inaintea revenirii si a obligatiei de a se carantina.Citeste si: Un pilot acuzat ca a transmis COVID-19 si a mintit autoritatile a fost concediat