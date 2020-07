Caz nou de coronavirus, testat pozitiv la Curtea de Apel Alba Iulia. Sapte angajati au fost confirmati cu COVID-19

In total, la nivelul institutiei sunt confirmate pozitiv un numar de sapte persoane, dintre care cinci sunt judecatori. "S-a incheiat retestarea tuturor colegilor cu rezultate initiale negative sau incerte. Datele comunicate de DSP Alba confirma rezultatele negative cu exceptia unui singur rezultat care este incert si va fi repetat, in timp ce pentru o alta colega, care a avut initial rezultat incert, retestarea confirma pozitivarea.Dupa o saptamana dificila de lupta cu COVID-19 inclusiv 2 zile de suspendare a activitatii pentru dezinfectie generala, la Curtea de Apel Alba Iulia se va relua complet activitatea incepand de luni 6 iulie 2020, cu stricta respectare a masurilor de prevenire a infectarii cu Noul Coronavirus. Cauzele aflate pe rolul instantei se vor desfasura conform programarii iar colegii aflati in internare sau izolare, carora le dorim insanatosire grabnica, vor fi inlocuiti in activitate pana la recuperarea completa.Curtea de Apel Alba Iulia va manifesta in continuare maxima transparenta, astfel incat justitiabilii si profesionistii din sistemul judiciar sa fie imediat si permanent informati prin toate mijloacele de informare disponibile", au precizat reprezentantii Curtii de Apel,Intreg personalul Curtii de Apel Alba Iulia aflat in activitate, mai exact 123 de persoane, a fost testat marti, 30 iunie, pentru COVID-19 prin metoda "pooling". La nivelul instantei a fost declansata ancheta epidemiologica dupa ce, duminica,28, iunie, un angajat a fost confirmat pozitiv la testul pentru COVID-19 in urma prezentarii la Unitatea de Primiri Urgente din cadrul SJU Alba Iulia cu simptome de viroza respiratorie, care au debutat in cursul zilei de sambata seara.Sambata, 4 iulie, au fost raportate 2 cazuri noi de COVID-19 in judetul Alba, in ultimele 24 de ore, intre care si cel de la Curtea de Apel. In judet sunt in prezent 42 de cazuri active. De la inceputul perioade, 476 de persoane din judetul Alba s-au imbolnavit din cauza acestui virus. 408 persoane au fost declarate vindecate si s-au inregistrat 26 de decese.