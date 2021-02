Un caz nou de infectare cu tulpina britanica COVID-19, in Suceava. Modificarea proteinei Spike, printre mutatiile observate

Intr-un comunicat de presa remis AGERPRES, joi, se arata ca varianta de coronavirus depistata initial in Marea Britanie, B.1.1.7, si caracterizata printr-o transmisibilitate crescuta, a fost identificata la Suceava in urma secventierilor efectuate la USV, proba biologica a fiind recoltata la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Suceava de la un pacient cu un istoric recent in Marea Britanie. Tulpina secventiata apartine unui lot de 20 de probe ce au fost analizate in ultima saptamana in cadrul Laboratorului de Metagenomica si Biologie Moleculara al USV, probe provenind de la Institutul Oncologic "Prof. Dr. Ion Chiricuta" din Cluj-Napoca, Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova si SJU Suceava.Potrivit sursei citate, in cazul probei mentionate anterior, s-a constatat ca aceasta prezinta mutatiile inregistrate la nivelul a patru proteine, respectiv ORF1ab, S, ORF8 si N, mutatii caracteristice noii tulpini SARS-CoV-2, denumita varianta B1.1.7, 20I/501Y.V1 sau VOC 20201/01. Aditional, au fost inregistrate alte 11 mutatii, distribuite in cadrul acelorasi patru gene.Dintre mutatiile observate, o importanta deosebita prezinta mutatia N501Y a proteinei spike (S) responsabila de atasarea de celulele gazdei potential infectate si care, conform studiilor, confera o mai mare transmisibilitate a virusului.De asemenea, este prezenta mutatia del69_70 HV, ce poate determina rezultate echivoce (sau chiar fals-negative) la anumite tipuri de teste de diagnostic PCR si acest aspect poate conduce, indirect, la o rata mai mare de transmitere a virusului datorate liberei circulatii a persoanelor infectate, dar cu raspuns fals-negativ la test.In continuare, celelalte 19 probe neasociate tulpinii britanice vor fi analizate pentru a stabili prezenta mutatiilor caracteristice altor noi variante, precum cele identificate recent ca provenind din Africa de Sud si Brazilia, variante ce se considera a avea, de asemenea, un grad mai mare de transmisibilitate. Totodata, vor fi analizate independent , din punctul de vedere al impactului epidemiologic pe care ar putea sa-l aiba, toate mutatiile inregistrate in probele secventiate.Secventele obtinute vor fi incarcate in bazele internationale de date, pentru a se stabili potentialele rute de transmisie, precum si legatura cu alte tulpini, la nivel mondial, incarcarea secventelor in astfel de baze de date permitand cercetatorilor din intreaga lume evaluarea mai precisa a circulatiei virusului pe glob si monitorizarea acelor variante potential mai periculoase. In prezent, in principala baza internationala de secvente SARS-CoV-2 , GISAID www.gisaid.org, se afla inregistrate 159 de secvente originare din Romania, care au satisfacut standardele de calitate impuse pentru indexare, 62 de probe fiind secventiate la USV, alte 29 la Institutul National de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals" din Bucuresti, 27 la Institutul National de Cercetare Dezvoltare Medico-Militara "Cantacuzino" din Bucuresti si una la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - Bucuresti, iar alte 40 de probe recoltate de la pacienti din Romania au fost secventiate in laboratoare din strainatate.La USV se pot secventia lunar aproximativ 500 de probe, in conditiile in care sunt furnizate consumabilele necesare si este asigurata dublarea personalului specializat al laboratorului, costurile consumabilelor necesare per proba pentru tehnologia de secventiere folosita situandu-se sub 1.000 de lei.Activitatea curenta de secventiere la USV este partial finantata de Ministerul Educatiei si Cercetarii.