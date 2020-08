Cazul neobisnuit al directoarei spitalului din Vaslui: virusul SARS-CoV-2 i-a atacat creierul, si nu plamanii

Medicii care au preluat cazul arata ca virusul nu a tintit plamanii, cum se intampla in majoritatea covarsitoare a cazurilor, ci creierul, producand o inflamatie severa care a degenerat intr-un edem cerebral.Femeia a ajuns in coma la spitalul din Vaslui marti, 11 august, dupa ce fiul ei a gasit-o inconstienta in holul casei. Cei doi se aflau in carantina la domiciliu, baiatul fiind contact direct al unui grup de tineri confirmati pozitiv in cazul focarului de la Costinesti, potrivit Adevarul Cu toate ca nu suferea de alte probleme medicale, starea Anei Rinder s-a deteriorat rapid, astfel ca in decursul diminetii de 12 august a fost transportata la spital, fiind diagnosticata cu coma de gradul I-II si cu un edem cerebral masiv. A fost transferata la Institutul National de Boli Infectioase "Matei Bals" Bucuresti."Medicii i-au administrat medicatia pentru a rezolva mai intai edemul cerebral. Vorbim de un exces de lichid in tesuturile cerebrale. Dar, pana cand creierul nu va fi uscat, nu putem spune ca a trecut pericolul", a declatat Nelu Tataru , ministrul Sanatatii.Ministrul Sanatatii a mai precizat ca se incearca introducerea pe o schema de tratament noua: "Este o schema pe care medicii romani o folosesc de putina vreme si care a dat rezultate foarte bune mai ales in randul pacientilor tineri".Prof. Adrian Streianu Cercel, directorul Institutului Matei Bals, a fost rezervat in privinta prognosticului, sustinand ca, in astfel de cazuri, evolutia este una imprevizibila.12 tineri au fost confirmati pozitiv in cazul focarului de la Costinesti. Valul de imbolnaviri a fost declansat dupa ce o adolescenta din Vaslui, fiica unui ambulantier, a plecat cu un grup de prieteni pe litoral, desi efectuase testul COVID si nu primise inca rezultatele . Nimeni din grup nu stia de situatia ei. Dupa doua zile petrecute la mare, familia a fost informata ca fiica lor este infectata cu SARS-CoV-2.