Cazurile de COVID-19 au scazut cu 80% in Italia datorita vaccinarii. Specialistii sustin ca au descoperit cum sa puna capat pandemiei

Primul studiu al unei tari din Uniunea Europeana despre impactul real al campaniilor de imunizare a fost realizat de Institutul National de Sanatate din Italia (ISS) si de Ministerul Sanatatii pe 13,7 milioane de persoane vaccinate la nivel national.Oamenii de stiinta au inceput analiza datelor din prima zi a campaniei de vaccinare in Italia, pe 27 decembrie 2020 pana pe 3 mai 2021.Analizele au aratat ca riscul de infectie cu SARS-CoV-2, spitalizarea si decesul au scazut progresiv dupa primele doua saptamani de la vaccinare."La 35 de zile dupa prima doza, exista o reducere cu 80% a infectiilor, 90% reducere a internarilor si 95% scadere a deceselor", potrivit ISS, adaugand ca acelasi model a fost observat atat la barbati, cat si la femei, indiferent de varsta."Aceste date confirma eficienta campaniei de vaccinare si necesitatea de a realiza o acoperire cat mai mare la nivelul populatiei, rapid, pentru a pune capat pandemiei", a declarat Silvio Brusaferro, directorul ISS. Dintre cele aproape 14 milioane de persoane incluse in studiul italian, 95% au fost vaccinare cu ambele doze de la Pfizer si Moderna, in timp ce niciuna dintre cele carora li s-a administrat AstraZeneca nu primise a doua doza.Pana in prezent, Italia a urmat recomandarile producatorilor, oferind a doua doza de ser de la Pfizer la trei saptamani dupa prima, a doua doza de la Moderna la patru saptamani de la prima si a doua injectie cu serul de la AstraZeneca la 12 saptamani distanta de prima.Sambata, 8,3 milioane de italieni, adica 14% din populatie era vaccinata complet, in timp ce 10 milioane au primit prima doza.