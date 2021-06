Peste jumatate dintre cazurile de COVID-19 din Lisabona sunt provocate de varianta indiana Delta

Ricardo Jorge, reorezentant al institutului national de sanatate, a declarat ca varianta Delta, identificata pentru prima data in India, reprezinta peste 60% din cazuri in zona Lisabonei, dar mai putin de 15% in jumatatea de nord a Portugaliei.Varianta Alpha, care anterior era dominanta in Marea Britanie , este mai raspandita in nordul Portugaliei, reprezentand 80% din infectiile de acolo si doar 30% in Lisabona si in jurul acesteia, potrivit institutului.Portugalia a inregistrat sambata peste 1.000 de cazuri noi de COVID-19 pentru a patra zi consecutiv, iar numarul persoanelor care au fost testate pozitiv la fiecare 24 de ore revine la nivelurile de la sfarsitul lunii februarie, cand tara era inca in carantina.Cu toate acestea, aproximativ 2,5 milioane din cei 10 milioane de locuitori ai Portugaliei au fost vaccinati complet impotriva Covid-19.Desi a existat o usoara crestere a spitalizarilor in ultimele zile, nu a existat o crestere notabila a deceselor, avand in vedere ca majoritatea persoanelor in varsta si mai vulnerabile au fost vaccinate.Saltul recent al infectiilor are loc la aproximativ o luna dupa ce Portugalia, dependenta de turism, a fost deschisa vizitatorilor din restul UE si din Marea Britanie. Majoritatea noilor infectii zilnice se afla in zona Lisabonei, unde vineri a intrat in vigoare o interdictie de calatorie in timpul weekendurilor.Portugalia are cea mai mare medie pe sapte zile din Uniunea Europeana la numar de cazuri pe cap de locuitor, potrivit datelor de urmarire ale ourworldindata.org.In luna ianuarie, in Portugalia a fost impusa o carantina pentru a face fata celui mai grav val de coronavirus din lume, la momentul respectiv, care a adus sistemul de sanatate la un pas de prabusire.Cele mai multe restrictii au fost intre timp ridicate Marea Britanie a eliminat Portugalia de pe lista sa verde de destinatii straine pe 3 iunie, la mai putin de o saptamana dupa ce a avut loc o adunare mare de fani ai fotbalului la Porto, in timpul finalei Ligii Campionilor.Portugalia a declarat saptamana trecuta ca va permite vizitatorilor americani sa intre in tara, dar ca acestia trebuie sa prezinte la sosire un rezultat negativ al testului pentru Covid-19.