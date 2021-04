Zonele cel mai grav afectate de COVID-19. Capitala raporteaza cel mai mare numar de imbolnaviri. Alte 12 judete cu peste 100 de cazuri noi

Alte 13 judete inregistreaza peste 100 de imbolnaviri: Arad (114), Arges (110), Bihor (148), Brasov (158), Constanta (158), Galati (158), Iasi (158), Ilfov (158), Mures (158), Prahova (158), Sibiu (118), Timis (118) si Valcea (118).La cealalta extrema, Suceava si Maramures au cele mai putin cazuri noi depistate, cate 17 in fiecare dintre judete.Pana astazi, 15 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.020.301 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus In urma testelor efectuate la nivel national, fata de ultima raportare, au fost inregistrate 3.852 cazuri noi de persoane infectate cu SARS - CoV - 2.Distributia pe judete a cazurilor per total si a celor noiNr. crt. Judet Numar de cazuri confirmate (total) Numar de cazuri nou confirmate Incidenta inregistrata la 14 zile1. Alba 19699 76 3,622. Arad 22292 114 3,483. Arges 25514 110 2,514. Bacau 24790 88 1,935. Bihor 27069 148 3,276. Bistrita-Nasaud 11103 56 2,547. Botosani 13489 39 1,688. Brasov 41578 158 4,069. Braila 12467 62 2,5710. Buzau 11732 66 1,8211. Caras-Severin 10286 61 2,2312. Calarasi 9495 32 1,8913. Cluj 54003 274 5,8014. Constanta 40911 151 3,5015. Covasna 7751 64 2,9616. Dambovita 21615 39 2,0217. Dolj 25230 99 2,2818. Galati 25928 132 2,9919. Giurgiu 10463 31 2,7220. Gorj 8952 26 1,0421. Harghita 7523 31 1,4022. Hunedoara 21599 90 3,9623. Ialomita 10241 33 2,5824. Iasi 40620 168 2,1125. Ilfov 42879 157 6,6426. Maramures 19844 17 1,1027. Mehedinti 7746 18 1,8428. Mures 22154 113 2,6929. Neamt 17612 72 1,9130. Olt 13738 49 1,8131. Prahova 32452 173 2,6632. Satu Mare 12447 40 1,6333. Salaj 10281 24 2,4534. Sibiu 24779 118 3,1335. Suceava 23481 17 0,8936. Teleorman 12785 66 2,8937. Timis 51883 166 3,8938. Tulcea 7917 19 2,2239. Vaslui 15361 37 1,3840. Valcea 15484 106 2,8041. Vrancea 9985 40 1,5742. Mun. Bucuresti 173395 889 5,7543. Cazuri noi nealocate pe judete1728* -417TOTAL 1.020.301 3.852