Zonele din Romania care inregistreaza cele mai multe cazuri de Covid-19. Bucuresti conduce clasamentul, cu peste 400 de noi infectii

Municipiulare cele mai multe cazuri de infectie cu noul coronavirus, 413 noi infectii inregistrate in ultimele 24 de ore, ceea ce duce numarul total la 114.685 si rata de incidenta la 2,52.ocupa locul secund in clasament, la mare distanta insa de Capitala, cu 166 de infectii cu noul virus raportate in ultimele 24 de ore. In total, in judetul cu incidenta de 3,75 sunt 30.790 de cazuri.raporteaza 148 de noi cazuri de infectie cu virusul SARS-CoV-2, avand o rata de incidenta de 2,29 si 27.821 de persoane care s-au imbolnavit de la debutul pandemiei in Romania.are 133 de bolnavi testati pozitiv in ultimele 24 de ore, ceea ce duce numarul total de cazuri la 34.222 si rata de incidenta la 3,13.are doar 118 cazuri de infectie cu noul coronavirus , o rata de incidenta de 3,07 si un numar total de 30,387.a inregistrat in ultimele 24 de ore 109 cazuri, ceea ce duce totalul la 30.387 si rata de incidenta, 0,89.are 101 cazuri noi de Covid-19 si o rata de incidenta de 2,09. Numarul total de cazuri se apropie de 30.000.Cele mai putine cazuri sunt raportate in Harghita (11), Olt (20) si Mehedinti (21).In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 2.699 de noi cazuri de infectie cu virusul SARS-CoV-2, 74 decese iar 997 de persoane sunt internate in sectiile de anestezie si terapie intensiva (ATI), potrivit datelor transmise vineri, 22 ianuarie, de autoritati