Familie diagnosticata cu noua tulpina COVID-19, in Coreea de Sud. Ce legaturi aveau cu Marea Britanie

Cele trei persoane infectate fac parte din aceeasi familie, care locuieste la Londra si care a sosit la 22 decembrie in Coreea de Sud, a anuntat agentia coreeana de control si preventie a bolilor (KDCA).Ele au fost plasate in carantina la sosirea in tara, dupa ce au fost testate pozitiv cu covid-19, precizeaza intr-un comunicat agentia.Aceasta noua tulpina a aparut recent in Marea Britanie si a fost descoperita in mai multe tari europene, dar si pe alte continente, in Canada, Iordania sau Japonia.Potrivit unor studii prezentate in Regatul Unit, noua varianta este mai contagioasa decat tulpina originara. Insa nimic nu arata, in acest stadiu, ca ar antrena forme mai grave ale bolii.Peste 50 de tari au impus restrictii calatoriilor provenind din Marea Britanie.Coreea de Sud a interzis zborurile catre Marea Britanie pana la sfarsitul anului.Autoritatile sud-coreene depun in prezent eforturi sa opreasca un al treilea val al epidemiei, care se concentreaza in regiunea Seulului, unde numarul zilnic al cazurilor noi a depasit in mai multe randuri un prag de 1.000 in ultimele zile.