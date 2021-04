Coronavirus Romania. 160 de persoane au murit in ultimele 24 de ore. Scadere substantiala a cazurilor noi inregistrate

Comparativ, precedentul raport privitor la cazurile noi de COVID, cel din 17 aprilie, arata depistarea a 3.573 de cazuri noi in ultimele 24 de ore.Cu toate acestea, 160 de persoane au murit din cauza bolii in ultimele 24 de ore, comparativ cu 135 de decese inregistrate sambata, 17 aprilie.La Terapie Intensiva sunt internati duminica, 18 aprilie, in toate sectiile de profil din spitalele din Romania, 1.475 de bolnavi de COVID in stare grava. Cu o zi in urma - numarul total de bolnavi in stare grava era de 1.505.