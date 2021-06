Numeroase cazuri de infectii cardiace la tinerii de 16-24 de ani. Ce se intampla dupa ce primesc a doua doza de vaccin anti COVID-19

Utilizarea vaccinului la copii pana la 6 luni

Datele vin de la Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (CDC) din Statele Unite, pe baza datelor preliminare ale serviciului sau de monitorizare a sigurantei vaccinurilor , relateaza CNBC.Din 31 mai, au fost raportate 275 de cazuri de miocardita sau pericardita, afectiuni inflamatorii cardiace, la persoanele cu varste cuprinse intre 16 si 24 de ani, potrivit unei prezentari a CDC care a fost pregatita joi pentru o reuniune a grupului consultativ al Administratiei pentru Alimente si Medicamente (FDA).Comitetul consultativ al FDA pentru vaccinuri si produse biologice conexe organizeaza o intalnire pentru a discuta despre utilizarea vaccinurilor Covid-19 la copiii cu varsta de pana la 6 luni.Numarul preconizat de cazuri a fost intre 10 si 102, potrivit CDC.Totodata, au fost raportate in total 475 de cazuri de miocardita sau pericardita la persoanele cu varsta de pana la 30 de ani.Majoritatea pacientilor care au fost spitalizati, respectiv 81% dintre acestia, s-au recuperat complet. Incepand din 31 mai, 15 persoane rsunt inca spitalizate, dintre care trei la terapie intensiva.Majoritatea cazurilor par sa apara la barbati si timpul mediu pana la aparitia simptomelor este de doua pana la trei zile, potrivit CDC.Grupul CDC pentru siguranta vaccinului a declarat luna trecuta ca analizeaza conditiile de inflamare a inimii la "relativ putini" oameni care au primit vaccinari Covid. Cazurile au fost predominant la adolescenti si adulti tineri si au aparut de obicei in termen de patru zile de la vaccinare, a spus CDC la acel moment.Starea a fost observata mai des la barbati si majoritatea cazurilor par a fi usoare, a spus agentia, desi oficialii urmaresc pacientii.CDC isi coordoneaza ancheta cu FDA, care a autorizat luna trecuta vaccinul Pfizer-BioNTech pentru adolescenti cu varste cuprinse intre 12 si 15 ani."Inca nu stim daca acest lucru are legatura cu adevarat cu vaccinarea", a spus dr. Peter Marks, director al Centrului FDA pentru Evaluare si Cercetare a Produselor Biologice, in cadrul unui eveniment virtual de intrebari si raspunsuri din 27 mai. El a adaugat ca "putinele" cazuri raportate au fost "foarte usoare, durand o zi sau doua" si s-au intamplat de obicei dupa o a doua doza.Expertii in sanatate spun ca identificarea unor efecte secundare rare, odata ce un vaccin sau medicament este administrat populatiei generale, este frecventa si, daca miocardita se dovedeste a fi legata de vaccinul Covid, riscul este neglijabil in comparatie cu riscurile de a fi infectat cu Covid-19.