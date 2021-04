Aproape 1.000 de infectari cu noile tulpini COVID-19, inregistrate in Romania. Care este mutatia predominanta in tara noastra

"Pana la data de 18 aprilie 2021 au fost raportate la INSP-CNSCBT 1.502 secventieri. Au fost confirmate 955 cazuri cu variante ale SARS-CoV-2 care determina ingrijorare (VOC)", a transmis, joi, INSP.948 de persoane au fost infectate cu varianta britanica, 5 cu cea sud-africana si 2 cu varianta braziliana. La unul din cazurile confirmate cu linia genetica B.1.1.7 , avand judet de infectare Suceava, a fost depistata mutatia E484K. La unul din cazurile confirmate cu linia genetica B.1.351, avand judet de infectare Ilfov, a fost depistata mutatia E484K. Mutatia E484K nu reprezinta ea insasi o noua varianta, ci este o mutatie care a fost identificata initial la varianta sud-africana (B.1.351), apoi braziliana B.1.1.28 (diferita de VOC B.1.351) si, mai recent, la cea britanica (B.1.1.7). Mutatia se afla in proteina spike si pare sa aiba un impact asupra raspunsului imun al organismului si, posibil, asupra eficacitatii vaccinale, in sensul scaderii acesteia", a mai transmis INSP.Institutia a precizat ca noiul caz confirmat cu varianta sud-africana (B.1.351) si mutatia E484K este un barbat in varsta de 31 de ani din judetul Ilfov, la care nu a fost precizata nicio legatura epidemiologica (istoric de calatorie, contact cu caz confirmat etc). Locul probabil al expunerii nu este cunoscut."Pana la data de 18 aprilie 2021 rata de confirmare cu VOC a fost de 64% . Au fost inregistrate si comunicate la INSP-CNSCBT 27 decese confirmate cu variante ale SARS-CoV-2 care determina ingrijorare (VOC)", a mai transmis INSP.Institutia a precizat ca " exista circulatie extinsa in Romania, in comunitate, a variantei britanice (linia genetica B.1.1.7)".Celelalte varianteau fost depistate in judetele Arges, Valcea, Ilfov si in Bucuresti.