Cazurile de COVID-19 din focare, incluse in incidenta peste doua saptamani. Starea de alerta a fost prelungita

"A fost prelungita (n.r. starea de alerta)", a spus Citu, dupa sedinta de Guvern. De asemenea, el a indicat ca noua formula de calcul a ratei de incidenta se va aplica peste 14 zile."Am cerut aceasta analiza. Nu se va aplica imediat. Ea se va aplica peste 14 zile, tocmai pentru a avea o perioada de tranzitie. Am cerut si eu aceste date. Raspunsul a fost ca aceasta este formula pe care o folosesc epidemiologii.Nu am o problema cu acest lucru. Nu modifica foarte mult, pentru ca noi deja am vaccinat si in spitale , si in centrele de batrani, unde puteau sa apara focare si de aceea permite si aceasta perioada de 14 zile. Este doar o modificare pur statistica pentru a avea informatia aproape de realitate si este o formula pe care o folosesc toate tarile din UE, deci nu este nimic care sa ne ingrijoreze", a spus premierul.Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat luni hotararea privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei si a masurilor pentru prevenirea raspandirii infectarii cu virusul SARS-CoV-2 aplicate pana in prezent.Starea de alerta a fost prelungita cu inca 30 de zile.