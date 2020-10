A crescut cu 22% numarul cazurilor de infectare la copii, in a treia saptamana de scoala

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Cazurile din grupa de varsta 0-19 ani reprezinta 7,26% din numarul total de cazuri inregistrate la nivel national in perioada 14 septembrie - 7 octombrie, potrivit edupedu.ro Cresterea numarului de cazuri este pusa de multi pe seama reinceperii scolilor.Ministerul Educatiei a anuntat ca 173 de scoli din cele 335 aflate in scenariul rosu au fost inchise din cauza cazurilor de COVID-19, fiind mai mult de 3 elevi din clase diferite infectati.In prima saptamana de scoala au fost inregistrate, cumulat, 664 de cazuri pe intervalul de varta 0-19 ani. Media cazurilor zilnice a fost de 94. In a doua saptamana de scoala au fost cu 14,1% mai multe cazuri (758). Media cazurilor zilnice a urmat si ea la 108. In saptamana a treia numarul a crescut la 926, cu 22,16% peste a doua saptamana, potrivit sursei citate.