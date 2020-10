Cazurile de reinfectare genereaza ingrijorari legate de imunitatea la noul coronavirus

Primul deces din lume cauzat de o reinfectare

Un barbat de 25 de ani din Reno, un oras din statul american Nevada, a fost testat pozitiv in aprilie dupa ce prezentase simptome usoare, apoi s-a imbolnavit, din nou, in luna mai si a dezvoltat o forma mai severa a bolii, potrivit unui articol publicat in revista medicala Lancet Infectious Diseases Articolul a fost publicat la doar cateva ore dupa ce presedintele american Donald Trump , care a avut COVID-19 si a fost spitalizat la inceputul acestei luni, a spus ca s-ar putea sa aiba imunitate si ca se simte "atat de puternic", scrie rohealthreview.ro Expertii spun ca desi cazurile cunoscute de reinfectare cu noul coronavirus sunt rare, iar barbatul din Nevada s-a vindecat intre timp, astfel de situatii medicale sunt ingrijoratoare.Alte cazuri izolate de reinfectare au fost raportate la nivel mondial, inclusiv in Asia si in Europa, relateaza Reuters, citata de Agerpres.Chiar si in Romania, autoritatile raporteaza, zilnic, sute de persoane reinfectate. Cel mai recent raport arata ca, in urma retestarii pacientilor care erau deja pozitivi, 894 de persoane au fost reconfirmate pozitiv Medicii pacientului din Nevada, care au raportat initial cazul in august intr-un articol ce nu a fost evaluat de colegii lor, au dezvaluit ca anumite teste sofisticate au aratat ca tulpinile virale asociate fiecarei infectii erau diferite genetic."Descoperirea intareste punctul de vedere conform caruia in continuare nu stim suficient de multe lucruri despre reactia imunitara la aceasta infectie", a declarat Paul Hunter, profesor la Facultatea de Medicina din cadrul Universitatii East Anglia.Intre timp, un deces dupa reinfectarea cu SARS-CoV-2 a fost inregistrat in Olanda. Este vorba de o femeie de 89 de ani care a murit din cauza COVID-19, boala pe care a facut-o de doua ori si ale carei simptome au fost agravate de o forma rara de cancer de maduva osoasa de care suferea. Cazul acestei femei este considerat a fi primul deces cauzat de o reinfectare cu noul coronavirus, conform agentiei EFE.Pacienta olandeza suferea si de boala Macroglobulinemia Waldenstrom, o forma rara de leucemie prezenta la varstnici, motiv pentru care intregul sau sistem imunitar a fost afectat. La doua luni dupa depasirea bolii COVID-19, pacienta a reluat sedintele de chimioterapie, dar a facut din nou febra mare, a inceput sa tuseasca si sa acuze probleme de respiratie, astfel incat a fost din nou internata in spital.Ea a fost supusa unui test PCR, care a iesit pozitiv, iar cele doua teste serologice pentru a evalua daca are in sange anticorpi impotriva virusului au iesit negative.Dupa opt zile de la internare, starea pacientei s-a agravat in mod drastic si a murit doua saptamani mai tarziu.Desi cercetatorii sunt de parere ca reinfectarile continua sa fie "o exceptie" de la regula, intrebarea care se pune este daca este vorba de un lucru atipic pentru COVID-19, deoarece in multe cazuri cea de-a doua contagiere a avut loc la doar cateva luni de la prima infectare.Citeste si: