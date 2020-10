Cazurile medicale exceptionale ale pacientilor vindecati miraculos de COVID-19. Au invins virusul desi aveau comorbiditati grave si peste 100 de ani

Pacienta de 103 ani

102 ani, vindecare miraculoasa

107 ani, probabil cea mai in varsta persoana

Povestea indoneziencei Kamtim

Barbat chinez de 100 de ani, cu comorbiditati

Batranul de 92 de ani din Botosani

Varsta inaintata si comorbiditatile ii arunca pe pacienti in grupe de risc de infectie cu noul coronavirus si, mai grav, de deces . Sunt insa si pacienti din aceste categorii care au trecut aproape miraculos peste aceasta boala.O mexicanca in varsta de 103 ani care suferea de o grava boala pulmonara cronica s-a vindecat de coronavirus dupa ce a fost internata timp de 11 zileDona Maria a fost internata pe 22 septembrie la spitalul general regional din Guadalajara, in statul Jalisco, cu nasul infundat, un puseu de febra si dificultati de respiratie, dar nu necesita conectarea la ventilator, preciza o stire Agerpres."A fost intotdeauna foarte vesela, constienta, vorbind cu medicii. Chiar si la final, ne-a recomandat sa ne ingrijim. Evolutia ei a fost foarte buna, iar simptomele au disparut", a declarat directorul spitalului, David Sanchez.Potrivit medicilor, aceasta suferea de o grava boala pulmonara cronica, insa nu suferea de factori agravanti precum hipertensiune, diabet si obezitate, noteaza AFP."Acest detaliu a contribuit la succesul tratamentului sau", au declarat reprezentantii IMSS intr-un comunicat. Femeia s-a intors acasa pe 2 octombrie.Spre finalul lunii martie, o femeie in varsta de 102 de ani s-a vindecat de coronavirus si a devenit cel mai batran pacient care invinge boala.Potrivit CNN , este vorba de Italica Grondona femeia, care a stat internata intr-un spital din orasul Genova mai bine de 20 de zile."Iubeste viata, dansul si muzica, pe Freddy Mercury si pe Valentino Rossi. Italica reprezinta o speranta pentru toti varstnicii care se confrunta cu aceasta pandemie." Am poreclit-o "Highlander" - "Nemuritoarea", a declarat medicul Vera Sicbaldi, care a tratat-o pe Italica Grondona in spitalul San Martino din Genova.Italica Grondona a ajuns in spital la inceputul lunii martie, avand insuficienta cardiaca si alte simptome usoare. Medicii au ramas uimiti ca aceasta si-a revenit singura: "Am facut foarte putin, si-a revenit singura".In luna aprilie 2020, o femeie de 107 ani din Olanda s-a vindecat de COVID-19.Cornelia Ras locuieste in Sommelsdijk, cea mai afectata regiune de coronavirus, la acea vreme, din Olanda. A trait 100 de ani la o ferma, insa de ceva vrele era internata intr-un centru de ingrijire pentru batrani, unde 12 rezidenti au murit din cauza coronavirusului, iar alti 41 au fost infectati.Femeia si-a sarbatorit a 107-a aniversare 17 martie singura in camera, din cauza pandemiei, iar cateva zile mai tarziu s-a imbolnavit si ea. Avea febra, iar testul a indicat pozitiv pentru COVID-19. "Nu credeam ca va suprevietui din asta", a declarat o nepoata pentru presa olandeza.Nici macar medicii nu stiu cum s-a produs miracolul. "E la capacitate 100% mental, stie numele tuturor, nu e pe medicamente, e capabila sa mearga si sa se puna in genunchi in fiecare seara ca sa-i multumeasca Domnului. Si se pare ca va putea sa faca asta in continuare", au spus medicii.Inainte de cazul Corneliei, un barbat american in varsta de 104 ani era persoana cea mai in varsta care invinge coronavirusul.La finalul lunii mai 2020, o femeie indoneziana de 100 de ani s-a vindecat de noul coronavirus, conform AFP. Femeia, pe nume Kamtim, s-a intors acasa dupa o luna de spitalizare la Surabaya, al doilea oras ca marime din Indonezia, unde aceasta locuieste.Anuntand stirea, guvernatorul regiunii Java de Est, Khofifah Indar Parawansa, a sperat ca povestea lui Kamtim va ridica moralul persoanelor in varsta, in special vulnerabile in fata acestui virus."Sper ca vindecarea ei ii va motiva pe varstnici in timpul acestei pandemii", a subliniat el.Nascuta in 1920, Kamtim a fost transportata la spital cu simptome asemanatoare celor ale noului coronavirus, iar ulterior diagnosticul de COVID-19 a fost confirmat. Siti Aminah, nora sa, atribuie vindecarea acesteia "disciplinei si perseverentei" de care a dat dovada.Tot 100 de ani avea si un barbat din china care la inceputul lunii martie s-a vindecat de coronavirus, dupa 13 zile de tratament.Barbatul a facut parte dintr-un grup de peste 80 de pacienti care au fost externati dintr-un spital din Wuhan, capitala provinciei Hubei si epicentru al epidemiei de coronavirus, potrivit Agerpres.Nascut in februarie 1920, barbatul tocmai implinise 100 de ani. El a fost internat in spital la 24 februarie, dupa ce s-a imbolnavit de COVID-19, suferind totodata si de alte afectiuni, precum maladia Alzheimer, hipertensiune si probleme cardiace.Potrivit Xinhua, din cauza faptului ca afectiunile sale erau multiple si complicate, medici militari l-au consultat in numeroase randuri si i-au prescris mai multe tipuri de tratament, de la antivirale la remedii ale medicinii traditionale chinezesti si terapie cu plasma.Un barbat de 92 de ani din judetul Botosani, fost militar de cariera, este unul dintre cei mai in varsta pacienti vindecati de noul tip de coronavirus din Romania, potrivit Digi 24 A fost printre primele cazuri confirmate in judet, la sfarsitul lunii martie, si banuieste ca a luat virusul de la sotia sa, care fusese internata in acea perioada la Suceava pentru o problema de sanatate.In Romania, de la inceputul pandemiei pana in prezent, peste 100.000 de pacienti s-au vindecat de coronavirus.Citeste si: