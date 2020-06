CE considera ca noul coronavirus reprezinta doar un risc de nivel mediu pentru lucratori

Ziare.

Decizia Comisiei, care mai trebuie validata de Consiliu si de Parlamentul European (PE), a fost descrisa de grupul socialist din PE drept "o palma peste fata lucratorilor", acest grup anuntand ca va incerca sa formeze in legislativul european o majoritate care sa respinga aceasta hotarare.Comisia s-a raportat la o directiva europeana care imparte agentii biologici in patru grupe, in functie de gradul lor de risc pentru angajati si comunitate si care prevede masuri minime de protectie sanitara la locul de munca in cazul fiecareia dintre aceste grupe.Astfel, un agent biologic din grupa a treia de risc, cum a fost acum clasificat noul coronavirus de catre executivul comunitar, poate provoca boli grave si poate reprezenta un pericol semnificativ pentru angajati, dar in general pentru acesta exista profilaxie si un tratament eficace disponibil.In schimb, un agent biologic din grupa a patra presupune "un risc ridicat de raspandire in comunitate" si pentru acesta nu exista profilaxie sau un tratament eficace disponibil.La o prima discutie pe aceasta tema, pe 20 mai, majoritatea eurodeputatilor s-au declarat impotriva includerii noului coronavirus in grupa a treia de risc, remarcand faptul ca deocamdata pentru virusul SARS-CoV-2 nu exista un tratament eficace si in plus este un virus foarte contagios, motiv pentru care au estimat ca acesta ar trebui inclus mai degraba in grupa a patra de risc, cea mai ridicata.In replica, o purtatoare de cuvant a Comisiei Europene, Marta Wieczorek, a spus miercuri ca decizia acestei institutii a fost luata pe baza opiniei unanime a expertilor statelor membre si in urma consultarilor cu Organizatia Mondiala a Sanatatii si ca existenta sau nu a unui tratament impotriva virusului este doar unul dintre criteriile de clasificare.Includerea noului coronavirus intr-o grupa de risc are consecinte majore pentru mediul de afaceri, date fiind costurile masurilor de protectie sanitara pe care le implica.