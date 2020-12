Ce contine prospectul vaccinului anti-COVID produs de Pfizer

Vaccinul produs de Pfizer se administreaza in doua doze, la interval de 3 saptamani si imunizarea s-ar produce la o saptamana dupa administrarea celei de-a doua doze.Vaccinul nu este recomandat celor care au boli sau care iau medicamente care ingreuneaza coagularea sangelui, relateaza Europa FM. In prospect se mentioneaza ca pentru moment, nu exista date despre efectul vaccinului asupra sarcinii, dar femeile sunt incurajate sa nu ramana gravide mai devreme de doua luni dupa administrarea vaccinului.Altfel, efectele adverse sunt similare vaccinurilor antigripale. Comune ar fi durerile cap sau musculare, febra si frisoanele. Foarte rar, pot aparea imflamari ale ganglionilor limfatici.In prospect mai scrie ca vaccinul trebuie pastrat la temperaturi intre -80 si -60 de grade Celsius. Dupa ce a fost dezghetat, trebuie folosit in cel mult 6 ore.