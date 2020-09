Ce este Kawasaki, boala intalnita la primul copil roman ajuns la ATI cu COVID-19: "Reprezinta o forma grava a noului coronavirus"

"Prezenta sindromului reprezinta o forma grava de COVID-19"

Primul copil roman diagnosticat cu sindromul Kawasaki, un baiat de 9 ani din Buzau, este si primul copil din tara noastra care a dezvoltat o forma grava a infectiei cu COVID-19.Boala este foarte rara. Cel mai frecvent, este intalnita in Japonia, unde afecteaza 308 din 100.000 de copii cu varsta sub 5 ani, potrivit Centrului pentru Controlul si Preventia Bolilor Boala a fost descrisa pentru prima data in Japonia de Tomisaku Kawasaki in 1967, iar primele cazuri in afara Japoniei au fost raportate in Hawaii in 1976.Sindromul Kawasaki poate avea o sezonalitate de iarna-primavara, iar focare la nivelul intregii comunitati au fost raportate ocazional.Etiologia bolii Kawasaki nu a fost niciodata pe deplin cunoscuta. Mai multe aspecte indica o cauza infectioasa, inclusiv natura relativ scurta a bolii acute (care imita alte infectii virale din copilarie) si natura geografica a focarelor in care sunt identificate mai multe cazuri intr-un oras.Semnele clinice includ febra, eruptii cutanate, umflarea mainilor si picioarelor, iritatie si roseata a albului ochilor, umflarea glandelor limfatice la nivelul gatului si iritatie si inflamatie a gurii, buzelor si gatului, scrie Centrul pentru Controlul si Preventia Bolilor.Complicatiile grave includ dilatatii ale arterelor coronare si anevrisme. Tratamentul standard, imunoglobulina intravenoasa si aspirina, scade substantial dezvoltarea acestor anomalii ale arterei coronare.Procesul inflamator declansat la nivelul peretilor vaselor de sange poate duce la anevrisme oriunde in corp, cea mai importanta fiind afectarea arterelor care iriga inima. Toate straturile inimii pot fi afectate de inflamatie, aparand pericardita, miocardita sau functionarea defectuoasa a valvelor inimii.In primele luni ale anului 2020, in contextul pandemiei COVID-19, au fost raportate in tari din Europa si in SUA cazuri de copii internati din cauza unui sindrom inflamator multisistemic, numit momentan PIMS - pediatric inflammatory multisystem syndrome (n.r. sindromul multisistem inflamator pediatric), care prezinta un mix de semne si simptome intre boala Kawasaki si sindromul socului septic, scrie Regina Maria Marius Geanta, presedintele Centrului pentru Inovatie in Medicina, spune ca sindromul Kawasaki este intr-adevar asociat cu COVID-19. Mai mult, prezenta sindromului Kawasaki la copiii care au contractat virusul, reprezinta o forma avansata a infectarii."Acest sindrom Kawasaki a fost descris ca fiind asociat cu infectia cu COVID-19 la copii. Asta cred ca s-a intamplat in urma cu trei luni.Apare infectia cu SARS-COV-2, iar copiii dezvolta acest sindrom care reprezinta o afectare pe calea imunitatii, se asociaza cu partea de inflamatie care apare si in COVID-19.Chiar prezenta sindromului reprezinta, de fapt, o forma grava de COVID-19. Majoritatea covarsitoare a copiilor nu au simptome, nu e ceva care sa atraga atentia si, in general, copiii sunt diagnosticati in acele contexte unde exista un contact, dar nu pentru ca ar avea simptome. Asta e de retinut. Ca aparitia in sine a sindromului Kawasaki reprezinta o expresie grava a COVID-19.Este un sindrom inflamator. Prezenta oricarui microorganism, inclusiv SARS-COV-2, determina un raspuns al sistemului imunitar. Prezenta sindromului reprezinta o reactie normala din punct de vedere al mecanismelor implicate in inflamatie."