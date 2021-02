Ce se intampla daca pierdem adeverinta de vaccinare contra COVID-19. "Platforma de programare este strict pentru a aloca un loc"

Persoanele care pierd adeverinta de vaccinare contra COVID-19 trebuie sa se intoarca la centrul unde au fost imunizati pentru a primi un nou exemplar fiindca documentul nu poate fi descarcat de pe platforma online."Platforma de programare este strict pentru a aloca un loc pentru prima doza si doza a doua. Adeverinta se poate printa de la respectivul centru de vaccinare sau direct din Registrul Electronic National al Vaccinarilor care este gestionat la nivelul Institutului National de Sanatate Publica", a spus Valeriu Gheorghita , coordonatorul campaniei de vaccinare, potrivit Adevarul.ro Valeriu Gheorghita a mai declarat anterior canu stie inca daca adeverinta o sa poata fi folosita pentru a intra in alte tari."Plecand si facand o analogie cu rezultatul testelor de tip PCR , este foarte importat ca acel document sa fie valid in tara care a fost emis. Deci, din acest punct de vedere, daca documentul este valid in tara care emite, ar trebui sa fie recunoscut si in alte tari, in cazul in care se va solicita fie un test negativ, fie dovada vaccinarii, in orice moment in care am putea calatori in anumite tari care pot impune acest lucru", a afirmat medicul.