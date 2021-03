Ce inseamna "valul 3 al pandemiei" si daca este cazul sa ne temem. Specialisti: "Inca avem un numar mare de persoane care nu au trecut prin boala sau nu au fost vaccinate"

Chereches: "Ar fi crescut numarul cazurilor si daca mentineam unele restrictii, insa nu la fel de mult"

Andrei Baciu, secretar de stat MS: "Avem cateva zile cu numar suplimentar, insa lucrurile pentru moment sunt sub control"

Dr. Adrian Marinescu de la Institutul Matei Bals: "Acest lucru se traduce in mai multe probleme la nivelul sectorului medical"

Cate paturi ATI avem in Romania si cate sunt libere

Cum a crescut numarul de cazuri in ultima saptamana si cate teste s-au facut

Situatia epidemiologica din Vrancea

Situatia epidemiologica in Prahova

De ce se tem medicii

Deja, de cateva zile, mai multe judete sunt in scenariul rosu de coronavirus, iar incepand de vineri, incidenta este de peste 3 la mie si in Capitala. Se pare insa ca inasprirea masurilor nu ar stopa prea mult cresterea numarului de infectii avand in vedere ca noile tulpini care circula in Romania sunt foarte contagioase."Acest aspect al numarului de valuri este o clasificare artificiala. Urmeaza o crestere a numarului de cazuri. Orice "cocoasa" a numarului de cazuri care ulterior este urmata de o scadere, este un val.Noi am avut primul val care a fost unul mic, anul trecut, in primavara, cand am intrat in lockdown, apoi, din vara, am inceput sa avem incet, incet o crestere, am intrat in al doilea val.Am avut o usoara scadere acum in perioada post-sarbatori, iar acum, din cauza tulpinilor mutante, din Marea Britanie si Africa de Sud, incepem sa avem o crestere, practic ne indreptam catre al treilea val", a spus Razvan Chereches, profesor de politici de sanatate publica. El a mai precizat insa ca vedem aceasta crestere la toate tarile din jur: Ungaria, Slovacia, Polonia.Despre cum reflecta numarul deceselor si cel al persoanelor in ATI situatia epidemiologica, profesorul Chereches a precizat ca aceste sunt cifrele care reflecta cel mai fidel situatia, insa sunt tardive pentru ca in momentul in care creste numarul de persoane pe terapie intensiva, deja se intampla la cateva saptamani de cand a crescut deja rata de transmitere intracomunitara."Persoana respectiva se infecteaza, dezvolta boala, ajunge sa se complice ca sa fie internati pe sectia ATI.Noi, in prezent, cand vedem cresterea numarului de cazuri pe ATI si al deceselor, practic, acest lucru inseamna ca in urma cu doua-trei saptamani, noi am avut de fapt o crestere a numarului de cazuri la nivel de comunitate.De exemplu, cresterea aceasta pe care o vedem acum, este o crestere care se accelereaza constant din cauza ca noile tulpini, fiind mai infectioase, daca noi pastram exact restrictiile pe care le aveam in decembrie, de exemplu, ar fi crescut oricum numarul de cazuri.Ori, in conditiile in care la noi s-au scos cazurile din focar, inainte de alegeri, ca sa para ca situatia este mai buna, sa influenteze comportamentul de vot, pentru ca un motiv rational nu era sa scoti cazurile din focar, practic, noi, in momentul respectiv, am subevaluat ce s-a intamplat.Acest lucru a dus la relaxarile din Bucuresti dar si din alte zone, iar acum, aceste realizari au dus la cresterea numarului de interactiuni intre oameni si a numarului de infectari.Ar fi crescut si daca mentineam restrictiile insa nu la fel de mult cum vor creste in urmatoarele saptamani.Acum chiar daca am decide sa intram intr-un lockdown ca cel din primavara anului trecut, tot s-ar vedea o crestere a numarului de cazuri.Insa nu cred ca avem nevoie de restrictii din aceasta categorie, pentru ca lockdown-ul este o masura care afecteaza masiv si economic si social si sanatatea", a precizat profesorul Razvan Chereches.Secretarul de stat Andrei Baciu a declarat pentru Ziare.com, despre "al treilea val al pandemiei"."Practic vorbim despre o crestere a numarului de cazuri.O crestere semnificativa, care, daca se desfasoara pe o perioada mai lunga de timp, a fost denumita generic primul val, al doilea val si, inclusiv in discutiile internationale, se vorbeste si despre alte intensificari ale transmiterii comunitare in diverse zone, in diverse arealuri. Se defineste ca fiind o crestere semnificativa pe o perioada de timp si pentru care se iau masuri suplimentare de limitare a transmiterii virale in comunitate.Cunoastem deja cu totii cum se transmite virusul. Este un virus care se transmite pe cale aeriana, se transmite in special cand masurile de protectie nu sunt respectate. Cunoastem deja cele trei masuri care rup lantul de transmitere virala si vedem ca acestea sunt eficiente chiar daca sunt neplacute.Acest lucru este validat si de absenta transmiterii virusului gripei, anul acesta. Anul trecut am avut epidemie de gripa, lucru pe care nu-l mai avem anul acesta pentru ca au fost aplicate aceste masuri impotriva Sars-CoV-2 care functioneaza si impotriva gripei si a celorlalte virusuluri cu transmitere aeriana", a explicat Andrei Baciu.Secretarul de stat s-a ferit insa sa dea un verdict clar privind acest al treilea val al epidemiei pe teritoriul Romaniei. "Haideti sa vedem cum se desfasoara lucrurile in perioada urmatoare. Vorbim de o crestere a numarului de cazuri care a aparut in ultimele cateva zile. Vom vedea cum se desfasoara lucrurile in perioada urmatoare si atunci vom sti foarte clar. Avem cateva zile cu numar suplimentar, insa lucrurile pentru moment sunt sub control", a explicat secretarul de stat Andrei Baciu."In mod clar nu exista un "val 3" care sa fie doar in Romania sau in oricare alta tara. Ce se intampla la noi se intampla peste tot. Este un context mai mult decat evident de cateva saptamani.Ce se vede, concret, in Romania: In ultimele saptamani a crescut numarul de infectari, lucru pe care il vedem si in cifre, iar ceea ce este important, este ca adresabilitatea la nivelul spitalelor de prima linie a crescut.Se vede in institutul "Matei Bals", se vede practic in oricare spital care trateaza pacienti cu infectii SARS-COV-2.In plan practic apare problema legata de pacientii care au nevoie de internare si nu ma refer numai la pacientii de la terapie intensiva ci in general, sunt pacienti cu forme medii si severe care nu au nevoie de sectii de terapie si gasesc greu internare.Deci, practic, valul al treilea trebuie sa-l vedem ca pe o situatie in care sunt cresteri constante, este un numar mare de infectari, insa nu se intampla numai in Romnaia, ci se intampla peste tot, iar acest lucru se traduce in mai multe probleme la nivelul sectorului medical.Este mai putin important insa cate infectari avem ca numar ci mai important este cate forme severe avem si cate sunt cele care pun probleme.Sper insa ca lucrurile sa fie mai echilibrate pentru ca avem, totusi, peste un milion de oameni care s-au vaccinat si care sunt protejati la nivel individual pentru ca se pot infecta, insa nu fac forme severe care sa le puna viata in pericol.Exista insa riscul sa fie un numar mai mare de infectari, iar urmatoarele saptamani o sa ne arate practic acest lucru", a explicat Dr. Marinescu.Referitor la influenta noilor tulpini aspura numarului mare de infectari, dr. Adrian Marinescu a spus ca "sigur ca variantele noi de virus au o mare importanta si nu vorbim neapara de cea din Africa de Sud, pentru ca este inca la inceput. Vorbim de cea din Marea Britanie care este preponderenta cam peste tot.La aceasta se adauga si reluarea unor activitati. Ma refer la redeschiderea scolilor, activitatile de 30% din teatre, cinematografe, restaurante, etc. Toate lucrurile conteaza".Referitor la masurile care trebuiesc luate in Bucuresti si in alte zone aflate in scenariul rosu de coronavirus, Dr. Adrian Marinescu a spus ca "aici trebuie discutat si vazut cum poti sa iei acele masuri care sa echilibreze situatia. Nu poti sa mergi pe ideea ca o sa creasca si vom vedea ceva fi apoi.Sigur ca daca este o carantinare foarte clara inseamna un efect concret asupra numarului de infectari, care scade. dar trebuie sa ne gandim la realitate si sa luam in calcul mai multe considerente, economic, psihologic, etc.Este foarte greu de realizat acest lucru. Atunci aceasta trebuie sa ramana o solutie care sa ramana extrema si care sa fie luata in calcul doar daca intr-adevar nu este alta varianta.Nu cred ca va fi un lockdown in viitorul apropiat. Nu cred ca se va intampla deloc" a transmis medicul.Dr. Marinescu a mai precizat ca "locurile ATI de la Institutul "Matei Bals" sunt aproape intotdeauna ocupate, insa si locurile non-ATI ridica probleme. Sunt destul de multe situatii cand la sfarsitul zilei nu mai avem locuri pentru niciun fel de internare. Facem alte locuri in dimineata urmatoare, iar lucrul acest ail facem 7 din 7 zile dar din pacate se vede situatia mai grea din ultimele saptamani".Numarul mare de infectari duce, inevitabil si la o crestere a numarului pacientilor internati in sectiile ATI. In lunile in care numarul cazurilor ajunsese la 10.000 de cazuri zilnice si chiar o vreme dupa acest moment, locurile ATI din spitale erau insuficiente. Pacientii asteptau eliberarea unui loc, iar acest fapt, de multe ori, insemna decesul unui alt pacient.In prezent, conform raportului privind situatia epidemiologica de vineri, 1.067 de pacienti sunt internati in ATI."La data de 5 martie, ora 10.00, in Romania erau autorizate 1.422 de paturi ATI COVID-19. Dintre acestea doar 369 sunt neocupate", a transmis pentru Ziare.com Bogdan Oprea, purtator de cuvant al Ministerului Sanatatii.Conform autoritatilor, pe 1 martie au fost raportate 2.096 de cazuri noi. Pe 2 martie, numarul acestora era de 3.950 de infectii noi. In data de 3 martie se anuntau 4.278 de cazuri noi. Joi, 4 martie, erau inregistrate 4.271 de cazuri noi, iar vineri, 5 martie, GCS a raportat 4342 de cazuri.Referitor la numarul de teste, luni, 1 martie erau raportate 11.593 de teste. Dintre acestea, 4.431 erau teste RT-PCR in baza definitiei de caz si a protocolului medical si 2.185 teste RT-PCR la cerere si 4.977 de teste rapide antigenice.Marti, 2 martie, la nivel national erau 33.544 de teste raportate. Dintre acestea, 23.392 erau teste RT-PCR (15.539 in baza definitiei de caz si a protocolului medical si 7.853 la cerere) si 10.152 de teste rapide antigenice.Miercuri, 3 martie, au fost raportate 35.091 de teste la 24 de ore, dintre care 26.392 de teste RT-PCR (17.749 in baza definitiei de caz si a protocolului medical si 8.643 la cerere) si 8.699 de teste rapide antigenice.De asemenea, de la ultima informare facuta de GCS, au fost raportate si rezultatele a 225 teste prelucrate anterior ultimelor 24 de ore si transmise pana la data de 3 martie.Joi, 4 martie, in Romania erau raportate 35.949 teste dintre care 26.410 teste RT-PCR (16.885 in baza definitiei de caz si a protocolului medical si 9.525 la cerere) si 9.539 de teste rapide antigenice.Vineri, 5 martie, GCS a raportat 36.337 de teste, dintre care 27.868 de teste RT-PCR (16.471 in baza definitiei de caz si a protocolului medical si 11.397 la cerere) si 8.469 de teste rapide antigenice.Conform raportului DSP Vrancea, in perioada 1-5 martie au fost prelevate si prelucrate cu aparatul RT-PCR un numar de 830 de teste, cele mai multe dintre acestea fiind raportate joi.Astfel, pe 1 martie au fost prelucrate 40 de teste si au fost raportate 9 cazuri de coronavirus, pe 2 martie au fost facute 126 de teste, iar nuamrul de cazuri raportat era de 27, Pe 3 martie au fost depistate 28 de cazuri de coronavirus din 162 de teste, iar pe 4 martie, din 343 de teste au reiesit ca 42 de persoane aveau coronavirus.In acest judet opt pacienti sunt internati in ATI. Doi dintre ei sunt in Adjud iar Sase la Focsani.Mai sunt 11 locuri libere in ATI in judetul Vrancea.De la inceputul lunii martie, in judetul Prahova, situatia epidemiologia arata astfel:Numar cazuri noi 41Numarul total de locuri destinate ingrijirii pacientilor cu COVID-19, in Prahova, este de 428, dintre care 198 de paturi sunt ocupate.La ATI, au fost raportate patru paturi libere.Numar cazuri noi: 43Numar teste (de la inceputul pandemiei) 59624Facand diferenta dintre testele raportate pe 1 si cele raportate pe 2, rezulta ca pe 1 martie au fost facute 270 de teste in Prahova in 24 de oreNumarul total de locuri destinate ingrijirii pacientilor cu COVID-19, in Prahova, este de 428, dintre care 200 de paturi sunt ocupate.La ATI, au fost raportate trei paturi libere, dintre care doua sunt prevazute cu ventilator.Numar cazuri noi: 54Numarul total de locuri destinate ingrijirii pacientilor cu COVID-19, in Prahova, este de 428, dintre care 200 de paturi sunt ocupate.La ATI, au fost raportate patru paturi libere, dintre care unul este prevazut cu ventilator.Numar de teste 59779, deci 155 in 24 de ore.Numar cazuri noi: 62Numarul total de locuri destinate ingrijirii pacientilor cu COVID-19, in Prahova, este de 428, dintre care 191 de paturi sunt ocupate.La ATI, au fost raportate doua paturi libere, dintre care unul este prevazut cu ventilator.Numar teste totale raportate 59972 - deci 193 de teste in 24 de ore.Este evidententa cresterea daca vom compara cu februarie.In 20 februarie, de exemplu, au fost raportate in Prahova 31 de cazuri noi. Erau ocupate 135 de paturi din 428 destinate COVID.La ATI erau libere 6 paturi dintre care 3 erau dotate cu ventilator.In luna februarie, in Prahova raportarea era asemanatoare. A fost zile cu cate 7 paturi libere in ATI. Avertisment dur din partea directorului medical de la Institutul Matei Bals din Capitala : valul trei al pandemiei va lovi Romania si teama medicilor e ca situatia va fi mai grava decat a fost pana acum."Ma tem ca ar putea fi mai rau. Zece, hai, daca suntem optimisti, 15 la suta din populatie a trecut prin infectia COVID, deci asta ne arata ca inca mai avem majoritatea populatiei care nu a trecut prin COVID. Noua ne este teama ca al treilea val va fi mai rau decat al doilea, in sensul ca vor fi mult mai multi pacienti", a declarat medicul Catalin Apostolescu, directorul medical de la Institutul Matei Bals.Medicul a afirmat ca in mod cert cele trei tulpini de coronavirus - britanica, sud-africana si braziliana - vor patrunde si in Romania. Pe langa acestea, vor mai aparea si altele.Si Doctorul Doina Azoicai, medic primar in Epidemiologie, spune ca inca avem un numar mare de persoane care nu au trecut prin boala sau nu au fost vaccinate anti-COVID, iar susceptibilitatea acestora este mare. In primul rand trebuie sa privim aceasta pandemie ca pe un fenomen biologic cu o evolutie ciclica . Pana vom reusi sa ajungem la o protectie globala de 70% prin vaccinare, este explicabil sa apara aceste valuri", a explicat medicul.