Ce inseamna "asimptomatici" si de ce este important sa stim asta

"Fara simptome"

Pacientii care nu stiu ca sunt infectati

Procentul asimptomaticilor

Puterea de raspandire a noului coronavirus

S-a scris si s-a vorbit mult anul acesta despre pandemie. Ne-am familiarizat cu termeni medicali care pana acum ne erau straini - COVID-19, SARS-CoV-2, ARN, ATI, ventilatie mecanica, simptomatic/asimptomatic - am ascultat in nestire comunicari, uneori contradictorii, de la cele mai inalte tribune medicale ale lumii, cu Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) in frunte.Cand oamenii de stiinta sunt inca nelamuriti asupra multor aspecte ale noului coronavirus, devine cu atat mai complicat pentru omul de rand sa inteleaga cu ce se confrunta si astfel se ajunge la nesocotirea masurilor de protectie, lucru care nu face decat sa prelungeasca pandemia si toate neajunsurile care deriva din ea.Peste toate, avalansa de fake-news-uri a fost cireasa de pe tort, pe care multi au infulecat-o cu pofta - masurile elementare de preventie au ajuns dusmanul numarul unu al libertatii lor.Unii, insa, s-au documentat temeinic si au inteles ca e nevoie sa punem toti umarul ca sa scapam mai repede si cu cat mai putine victime din aceasta incercare - prin care trece omenirea intreaga, nu doar Romania.Altii au acceptat purtatul mastii si distantarea fizica fara sa aiba nevoie sa inteleaga pe deplin circuitul virusului in natura, ca pe un compromis suportabil.Nu au fost facute statistici care sa ne indice procentele fiecarei "tabere". Ne putem face o idee, uitandu-ne in jurul nostru.Sigur e ca exista, si printre cei care respecta masurile, si printre cei care nu le respecta, oameni care inca nu s-au lamurit ce inseamna simptomatici/asimptomatici.Iar de aici pleaca intelegerea importantei purtatului mastii si a respectarii distantei fizice.Sa incepem cu definitia din dictionar a cuvantului "simptom": "manifestare, tulburare functionala sau senzatie anormala resimtite de o fiinta si care pot indica prezenta unei boli." Asadar, orice schimbare in starea de sanatate a unei fiinte poate fi un simptom al unei boli.Asimptomatic inseamna fara simptome ("care nu prezinta simptom clinic" -dexonline).Dar aici lucrurile se complica, pentru ca lipsa simptomelor nu inseamna neaparat si ca esti sanatos.Medicul Mihnea Ioan Nicolescu lamureste aceasta chestiune, intr-o postare pe pagina sa de Facebook , printr-o analogie foarte simpla, pe intelesul tuturor."Asimptomatic = fara simptom CLINIC, adica fara o manifestare vizibila/perceptibila a prezentei unei boli. NU INSEAMNA SANATOS, intrucat prezenta virusului (SARS-CoV-2 in speta de fata) deja a stabilit statutul de purtator, de pozitiv. Deci vorbim de o persoana BOLNAVA, confirmata si cu o evolutie imprevizibila, fiind vorba de o boala noua, incomplet studiata.Analogie (comparatie):- Un sofer cu masina cu franele defecte stie ca nu-i merg franele (pentru ca la service i s-a facut diagnoza si s-a confirmat obiectiv acest lucru). Ceilalti participanti la trafic nu stiu acest lucru pentru ca vad doar o alta masina in trafic.- Daca sta cu masina in garaj (izolare), sigur nu face accident (nu infecteaza pe nimeni).- Daca iese dar merge incet (poarta masca) poate face accident sau nu, ca poate nu e trafic.- Daca merge normal (libertatea lui de a conduce, intrucat are permis de conducere), sunt sanse foarte mari sa faca un accident cu pagube materiale (alti soferi care trebuie sa ajunga in service/) sau umane (sare un copil in fata masinii fara frane/)," a explicat medicul Nicolescu.Exista doua categorii de persoane care pot sa fie infectate cu noul coronavirus si totusi sa nu stie. Despre asta ne lamuresc medicii infectionisti de la Regina Maria. : sunt persoanele care au contractat virusul, dar inca nu prezinta simptome de boala - simptome care apar cel mai adesea la cateva zile de la contactul infectant (evaluarile evidentiaza ca majoritatea celor care au fost depistati ca fiind afectati si au dezvoltat simptome le-au manifestat intr-un interval de 1-14 zile de la momentul infectarii);: sunt persoanele infectate care nu vor prezenta niciun fel de simptome sau vor avea simptome foarte usoare, care nu ingrijoreaza si nu atrag atentia.Potrivit studiilor, persoanele oligosimptomatice (fara niciun fel de simptom sau cu simptome foarte usoare) sunt o componenta-cheie a raspandirii COVID-19.Chiar daca sefa OMS pentru bolile infectioase, Maria Van Kerkhove, spunea, in iunie, ca nu crede ca asimptomaticii sunt o cauza majora a raspandirii virale ("Se pare ca este rar ca o persoana asimptomatica sa transmita mai departe virusul catre o alta persoana", potrivit Bloomberg ), cercetarile arata ca intre 25 si 80% dintre purtatorii noului coronavirus nu stiu ca sunt infectati (sunt asimptomatici), iar asta face ca virusul sa se raspandeasca mai rapid intr-o comunitate.," declara in aprilie Dr. Robert Redfield, director al Centrului pentru Controlul si Preventia Bolilor din SUA (CDC).Cercetatorii din Islanda au raportat caUn alt studiu, efectuat in Singapore, a concluzionat ca asimptomaticii sunt sursa a 44% dintre cazurile pozitive cu noul coronavirus si ca presimptomaticii (asimptomaticii care urmeaza sa aiba simptome, dupa cateva zile) ar putea fi cel mai contagiosi in perioada dinaintea manifestarii simptomelor.O alta cercetare a evidentiat ca un mare procent de persoane purtatoare de COVID-19 nu au simptome - de exemplu, 104 din cei 128 de oameni (81%) aflati pe un vas de croaziera, care au avut rezultate pozitive, erau asimptomatici."Dintre cei asimptomatici,", mai spune dr. Redfield.Acest lucru explica in mare parte de ce pandemia este atat de dificil de tinut sub control si de ce este importanta testarea, chiar daca exista sau nu simptomele clasice, si purtarea mastii de protectie., pentru ca simptomele pot sa nu fie evidente aproximativ doua saptamani de la infectare."Pentru ca simptomele nespecifice, precum febra, durerea in gat, tusea, diareea, frisoanele, cefaleea pot fi semnele unor boli precum raceala sau gripa, majoritatea celor infectati nu isi dau seama ca sunt purtatori ai virusului," explica pentru Health Cleveland , Joseph Khabbaza, medic pneumolog la Cleveland Clinic.Dr. James Hildreth, medic infectionist si presedinte al Meharry Medical College, arata care este puterea de raspandire a noului coronavirus."Pojarul, unul dintre cele mai contagioase virusuri pe care le cunoastem, are o putere de reproducere intre 12 si 18. Prin comparatie, virusul COVID-19 pare sa aiba putere de reproducere in jur de 4. Acest lucru inseamna ca," spune dr. Hildreth, pentru Medscape Potrivit specialistului,Hildreth mai explica si faptul ca noul coronavirus, care a pornit din Wuhan, China, a infectat 1,4 miloane de persoane in 4 luni."Cand ai de-a face cu un astfel de virus, tot ce poti face este sa rupi lantul de transmitere, deoarece exista persoane care raspandesc virusul si nu stiu acest lucru.", concluzioneaza medicul.Toate aceste studii arata cat de important este sa respectam masurile de protectie.Purtarea mastii, pastrarea distantei fizice si spalarea/dezinfectarea mainilor (cat de des posibil si obligatoriu inainte de a ne atinge fata) sunt masuri simple, la indemana, pentru care nu este nevoie decat de putina buna-vointa. Iar expertii de la CDC spun ca respectarea acestor reguli, dincolo de faptul ca ne scade considerabil riscul de imbolnavire, ii determina si pe cei din jur sa le respecte.Se stie clar ca virusul se raspandeste prin intermediul particulelor respiratorii - cand o persoana infectata tuseste, stranuta sau vorbeste, la mai putin de doi metri de noi - si ca multi dintre cei cu care interactionam pot fi purtatori de virus (presimptomatici sau oligosimptomatici, deopotriva). Acestea sunt certitudini pentru medicii si cercetatorii din intreaga lume, chiar daca inca se mai dezbat procentele de risc.In aceste conditii, a nesocoti masurile elementare de preventie inseamna a juca ruleta ruseasca -si nu doar cu viata ta. Cine si mai ales de ce si-ar asuma asa ceva?