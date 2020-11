Toate masurile impuse de tarile din Europa pentru a stapani valul 2 al pandemiei de COVID-19. Comparatii relevante cu Romania

Statele in care s-a institutit lockdown partial

Marti, 3 noiembrie, Romania a raportat peste 7.700 de infectari si se afla pe locul 30 in lume la nivelul de raspandire al virusului, dupa Franta, Spania, Italia, Germania, Polonia si Cehia. Al doilea val al pandemiei de coronavirus a adus masuri drastice sau lockdown-uri partiale in majoritatea statelor europene. a intrat din 22 octombrie intr-o noua stare de urgenta . Restrictiile impuse sunt asemanatoare cu cele impuse in primavara. Locuitorii nu isi pot parasi locuinta decat pentru a merge la serviciu, pentru a cumpara bunurile de stricta necesitate, pentru a primi ingrijiri medicale, pentru a face exercitii fizice sau pentru a-si vizita rudele. Majoritatea magazinelor, cu exceptia supermarketurilor si farmaciilor, au fost inchise.Totodata, este interzisa functionarea restaurantelor, cafenelelor si pub-urilor in interior, iar livrarile la domiciliu sunt permise doar pana la ora opt seara. Toate scolile isi desfasoara activitatea online. Spre deosebire de primavara, frontierele au ramas deschise, chiar daca turismul este interzis. a impus un lockdown de doua saptamani din 3 noiembrie, in regiunile Salonic si Serres, din nordul tarii, pentru a limita raspandirea coronavirusului. Grecia a raportat mai putine cazuri de COVID-19 decat majoritatea tarilor din Europa, dar de la inceputul lunii octombrie epidemia pe teritoriul grec a inregistrat o recrudescenta semnificativa.Cele mai recente restrictii includ suspendarea zborurilor catre si dinspre Salonic pentru 14 zile, masura care va intra in vigoare marti, 3 noiembrie, alaturi de o extindere a interdictiei de circulatie in timpul noptii si de inchiderea restaurantelor si a barurilor in zonele cele mai populate ale tarii timp de 30 de zile. a intrat din 14 noiembrie intr-un lockdown partial de patru saptamani. Toate barurile, restaurantele si cafenelele s-au inchis, iar vanzarea de bauturi alcoolice a fost interzisa dupa ora 20:00. Tot dupa ora 20:00 magazinele se vor inchide, cu exceptia supermarketurilor. Hotelurile raman deschise, dar restaurantele lor vor fi disponibile doar pentru oaspeti. Olandezii se pot aduna in grupuri de maximum patru persoane, in interior sau exterior. Competitiile sportive pentru echipe mai mari de patru sunt suspendate.a intrat, din nou, in stare de urgenta dupa o decizie luata duminica, 25 octombrie 2020, de Guvernul condus de Pedro Sanchez. Executivul spaniol a decis revenirea la aceasta masura exceptionala, care a mai fost luata, in primavara, din cauza cresterii explozive a cazurilor de coronavirus. Asa cum relateaza presa de la Madrid, starea de urgenta ar putea dura pana in aprilie sau chiar mai 2021.Masura este valabila pentru intreg teritoriul Spaniei si presupune, intre altele, restrictii de circulatie pe timp de noapte, intre ora 23:00 si 6:00, sunt interzise deplasarile intre regiunile autonome, cu exceptia motivelor esentiale - de sanatate, familiale, de munca. Conform deciziilor anuntate de guvernul spaniol, sunt restrictionate intalnirile, adunarile publice, tocmai pentru acestea sunt situatii care duc la propagarea necontrolata a coronavirusului. a intrat in carantina totala din 30 octombrie, pana la sfarsitul lunii noiembrie cel putin. Presedintele Emmanuel Macron a anuntat ca afacerile non-esentiale vor fi inchise, dar scolile si fabricile vor ramane deschise. Scolile vor ramane deschise, munca va putea continua, centrele pentru varstnici vor putea fi vizitate. La fel ca in primavara, francezii vor putea iesi din case pentru a merge la lucru, pentru a merge la medic, pentru a oferi asistenta unui apropiat, pentru a merge la cursuri sau pentru a lua aer in apropiere de casa. Totodata, francezii vor fi nevoiti sa completeze o declaratie pentru a justifica parasirea locuintei, asa cum s-a intamplat si in luna martie.va intra in carantina in 4 noiembrie. Masura se aplica in cazul localitatilor care au avut mai mult de 240 de cazuri de Covid-19 la 100.000 de locuitori in ultimele 14 zile, intre care Lisabona si Porto. Vor fi afectatia 7,1 milioane de locuitori. Ei vor putea sa isi paraseasca locuintele doar pentru activitati esentiale, precum pentru a merge la serviciu, la scoala, cumparaturi, pentru a oferi asistenta persoanelor varstnice si pentru a face sport. Magazinele si restaurantele vor trebui sa fie inchise seara. Telemunca va fi obligatorie, evenimentele si petrecerile vor fi limitate la cinci persoane, fiind interzise targurile si pietele. impune un lockdown partial pe fondul cresterii infectiilor cu coronavirus. Masurile au intrat in vigoare duminica seara, 1 noiembrie, si vor ramane in vigoare pana la 13 decembrie. Acestea vor fi evaluate la 1 decembrie.Potrivit deciziei guvernamentale va fi permis un singur contact apropiat per familie pe saptamana. Afacerile neesentiale se vor inchide, cu exceptia magazinelor alimentare si a farmaciilor. Hotelurile pot ramane deschise, dar serviciile de catering trebuie facute in camera. Profesiile nemedicale care presupun un contact direct cu oamenii au fost stopate, iar scolile vor ramane inchise pana pe 15 noiembrie. In invatamantul superior, activitatile se vor desfasura de la distanta pana la aceeasi data.Guvernul a introdus obligativitatea muncii de la domiciliu. Daca acest lucru nu este posibil, masca si ventilatia devin obligatorii. Se vor inchide si parcurile de distractii si gradinile zoologice, iar funeraliile sunt limitate la maximum 15 persoane, fara mese.a intrat de marti, 3 noiembrie, intr- o noua izolare , pana la sfarsitul lunii noiembrie. Vor fi aplicate interdictii de circulatie pe timpul noptii. Se inchid restaurantele, hotelurile, institutiile culturale si sportive, cu scopul de a opri al doilea val al epidemiei COVID-19. a intrat in carantina partiala luni, 2 noiembrie, cu restrictii radicale privind contactele fizice si inchideri de intreprinderi pentru luna noiembrie, cu scopul de a frana cresterea infectiilor de coronavirus inaintea inceperii sarbatorilor de Craciun. Reuniunile sunt limitate la maximum zece persoane. Suporterilor le este interzisa prezenta la meciurile de fotbal, sportul amator este suspendat de asemenea, iar salile de sport, piscinele, saloanele de cosmetica, masaj si cele de tatuaje sunt inchise. Spre deosebire de prima carantina din acest an, scolile si gradinitele raman deschise, precum si majoritatea magazinelor si a saloanelor de coafura. a impus noi restrictii din 24 octombrie, in contextul in care tara continua testarea in masa a populatiei. Locuitorii din Slovacia vor avea voie sa iasa din casa numai pentru a merge la serviciu, la cumparaturi de alimente sau pentru a rezolva treburi urgente , conform noilor reguli, care vor ramane in vigoare cel putin pana la 1 noiembrie. Majoritatea scolilor se vor inchide pentru o luna. In cele mai afectate patru districte se vor aplica insa reguli de izolare si mai aspre. Noile masuri se vor adauga restrictiilor deja in vigoare, care interzic servirea in spatiile inchise din restaurante si functionarea teatrelor, piscinelor sau cluburilor de fitness. a intrat "in zona rosie" din 23 octombrie. Astfel, in zonele "rosii", populatia este obligata sa poarte masca in spatiile publice. Scolile primare au fost partial inchise, cu exceptia primilor trei ani. Pentru ceilalti elevi, dar si pentru studenti activitatea se va desfasoara online. Piscinele si cluburile sportive s-au inchis, in timp ce restaurantele, cafenelele si barurile pot vinde produse numai pentru consumatie la domiciliu. Orice adunare este limitata la maximum cinci persoane, nuntile au fost suspendate si a fost restrans numarul persoanelor din magazine, din mijloacele de transport public si din biserici. Premierul Morawiecki a asigurat ca noile restrictii au fost elaborate in asa fel incat "economia sa functioneze mai rapid ca in primavara", cand a fost instituita o izolare totala. a impus restrictii din data de 22 octombrie, pentru o perioada de sase saptamani. Toate activitatile comerciale neesentiale s-au inchis, iar barurile si restaurantele pot sa serveasca doar alimente la pachet. Numai persoanele cu un loc de munca considerat esential au voie sa mearga la serviciu. Totodata, irlandezii vor avea voie sa faca miscare doar pe o raza de cinci kilometri in jurul locuintei, in caz contrar risca amenzi. Scolile si cresele vor ramane deschise. Vizitele intre diferite locuinte si evenimentele interioare vor fi interzise, desi sportul profesional va fi permis in spatiu inchis. a inasprit masurile din 25 octombrie, dupa ce a fost raportat un record de infectari. Astfel, cinematografele, teatrele, salile de gimnastica si piscinele s-au inchis, iar barurile si restaurantele vor avea voie sa isi desfasoare activitatea doar pana la ora 18.00. Scolile si gradinitele vor ramane deschise, in timp ce 75% dintre cursurile la licee si universitati vor avea loc online. Populatia a fost indemnata sa evite pe cat posibil transportul in comun si deplasarile in afara comunitatii.a declarat pe 19 octombrie stare de urgenta pentru o perioada de 30 de zile, in urma unei cresteri bruste a contaminarilor cu COVID-19. Deplasarile intre regiunile cele mai afectate sunt interzise. De asemenea, s-au impus restrictii ale circulatiei pe timpul noptii, intre orele locale 21.00 si 6.00. Evenimentelor publice si regionale s-au suspendar, iar adunarile s-au limitat la maximum sase persoane. a impus noi restrictii din 29 octombrie. Astfel, localurile nocturne au fost inchise, desfasurarea concertelor este interzisa, insa cinematografele si teatrele raman deschise, dar cu o participare la numai 30% din capacitatea locului unde se desfasoara. Invatamantul primar se desfasoara in continuare cu prezenta fizica, dar cel secundar si universitar este exclusiv online in urmatoarele doua saptamani. In restaurante trebuie sa existe o distanta de cel putin 1,5 metri intre scaune si un numar maxim sase persoane la aceeasi masa. De asemenea, toate evenimentele sportive, atat antrenamente, cat si competitii, se desfasoara fara public.Anterior, autoritatile medicale de la Sofia au impus obligativitatea mastii atat in spatiile publice inchise, cat si in cele deschise.Romania se afla in stare de alerta si au fost luate masuri pana acum atat la nivel local, cat si la nivel national, in functie de focarele existente, dar si de rata de incidenta cumulata a cazurilor la mia de locuitori.Masca de protectie este obligatorie in spatiile publice inchise, in spatiile comerciale, in mijloacele de transport in comun si la locul de munca. Totodata, in localitatile unde rata de incidenta cumulata la 14 zile depaseste 1,5 este obligatorie masca si in spatiile deschise. Sunt interzise nuntile, botezurile si evenimentele private, la nivel national.De asemenea activitateai restaurantelor, cafenelelor, teatrelor si cinematografelor se poate inchide in loclaitatile unde indicele de infectare trece de 3 la mia de locuitori. Scolie isi desfasoara activitatea in functie de scenariul in care se incadreaza localitatea. Daca rata incidentei este sub 1 la mia de locuitori, se aplica scenariul verde unde cursurile se vor desfasura fata in fata. Daca rata incidentei este intre 1 si 3 la mia de locuitori, se aplica scenariul galben, in care elevii merg la scoala prin rotatie, iar daca rata de incidenta depaseste 3 la mia de locuitori se va trece la scenariul rosu, unde cursurile se desfasoara exclusiv online.