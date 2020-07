Ce mesaje ar trebui sa transmita autoritatile pentru ca romanii sa respecte regulile pentru prevenirea raspandirii COVID-19. "Ciobanul din Miorita nu facea nimic ca sa se apere"

Rafila: Daca nu le explicam oamenilor masurile, vom fi ca in Miorita

Sociolog: In acest moment nu exista o persoana care sa aiba credibilitate in fata populatiei

Autoritatile vorbesc mai mult despre alegeri decat despre coronavirus

Specialistii spun ca Guvernul ar trebui sa regandeasca abordarea fata de transmiterea mesajelor catre populatie.Reprezentantul Romaniei la Organizatia Mondiala a Sanatatii, profesorul Alexandru Rafila, spune ca opt saptamani de crestere constanta a numarului de imbolnaviri cu noul coronavirus nu sunt putine si ca, daca nu se schimba esential unele lucruri, nu ne putem astepta la oprirea trendului crescator, facand referire inclusiv la modificarea mesajelor transmise oamenilor."Nu ar trebui sa mai repetam acele masuri, absolut obsesiv, pentru ca ele devin la un moment dat obositoare. Daca te repeti prea mult, nu mai auzi si atunci... dar putem sa incercam sa lamurim, incet-incet. Oamenii cred ca e bine sa fie parteneri ei intre ei si cu autoritatile", a declarat Alexandru Rafila, luni seara, la Digi 24.Rafila a mai spus ca este buna carantinarea localitatilor, dar mesajele ar trebui adaptate, astfel incat oamenii sa inteleaga ca este in avantajul lor."Trebuie sa le explic oamenilor: aceasta masura e pe timp limitat, o iau pentru 2 saptamani, depinde de voi sa reluam activitatile cat mai repede. Trebuie sa existe un impuls motivational pentru oameni, care sa fie participativi la aceasta decizie", a mai spus Alexandru Rafila.El a subliniat ca ca oamenilor trebuie sa li se explice in continuare necesitatea respectarii masurilor de siguranta, chiar daca educarea lor nu va avea efect de pe o zi pe alta."Daca nu facem nimic, suntem ca in Miorita. E o balada foarte frumoasa, singurul lucru care nu-mi place e ca ciobanul scria doar scrisori de adio si nu facea nimic ca sa se apere. Noi trebuie sa invatam sa ne aparam, cred ca e extrem de important acest lucru, si sa ne aparam din timp, nu cand lupta devine inegala", a spus mai spus medicul, conform Digi 24 De aceeasi parere sunt si sociologii. Faptul ca autoritatile romane par ca nu stiu sa gestioneze perioadele de criza, ii face pe oameni sa nu mai aiba incredere in autoritatile statului."Cea mai mare problema este comunicarea. Oriunde in lume, orice institutie trebuie personalizata. Grupul de Comunicare Strategica trebuie sa aiba un comunicator, un purtator de cuvant. Oamenii trebuie sa atribuie mesajele cuiva, nu unui grup. La inceput comunicau medicii Alexandru Rafila, Cercel si Raed Arafat . Aveau o mare notorietate si se bucurau de popularitate.In acest moment este foarte greu sa identifici pe cineva care ar putea transmite mesajul catre populatie, pentru ca Raed Arafat si Adrian Streinu Cercel au intrat in declaratii politice. Raed Arafat a certat prea mult populatia pentru ca cineva sa mai aiba incredere in el. Chiar si presedintele Iohannis a facut mai mult declaratii politice, in aceasta perioada", a explicat sociologul Vladimir Ionas pentru Ziare.com.Sociologul a mai spus ca dupa parerea sa, faptul ca politicienii par mai degraba preocupati de alegeri si nu de sanatatea populatiei, ii face pe oameni sa nu mai creada in deciziile Guvernului."La inceputul pandemiei de coronavirus, autoritatile vorbeau de alegeri. Acum, cand cifrele privind infectarile sunt foarte mari, Guvernul vorbeste tot despre alegeri. Oamenii vor fi reticenti sa mai iasa sa voteze, mai ales dupa ce sunt obligati, zilnic, sa respecte tot felul de reguli. Mai bine autoritatile s-ar indrepta spre noul an scolar. Mai este aproximativ o luna si jumatate pana incepe scoala si inca nu stim exact ce se va intampla. Dupa aparerea mea, Romania nu este pregatita sa sustina un an intreg scolar on-line. Se vorbeste despre o stare de urgenta, iar oamenii sunt speriati. Nu stiu ce se va intampla cu serviciile lor, ce vor face cu copiii sau care va fi evolutia economica. Clasa politica nu mai are proiecte, strategii, pe termen mediu si lung" a mai explicat Vladimir Ionas.De asemenea, sociologul a mai spus ca mesajele contradictorii date de autoritati , ii induc pe oameni in eroare si tind sa creada mai degraba teoriile conspiratiei si nu masurile Guvernului."S-a spus ca mastile nu trebuie purtate in aer liber, acum ne spun ca trebuie purtate. Au spus ca avem paturi la ATI, acum ca nu mai sunt, ca nu mai avem ventilatoare si tot asa. Oamenii nu mai stiu ce sa creada. Ar trebui sa se puna la masa toate partidele politice, impreuna cu presedintele Klaus Iohannis si sa gaseasca o solutie. Sa renunte o vreme despre orice discutie despre alegeri. Oriunde in lume oamenii vor crede in teoriile conspiratiilor atat timp cat nu au incredere in autoritati" a mai spus Ionas.Guvernul sustine campanii de informare prin care se promoveaza purtarea mastii si distantarea sociala, insa una dintre ele este plina de negatii."Mesajele transmise de institutiile oficiale care incep cu o negatie nu au efect. Mesajele in vreme de criza trebuie sa fie imbricate intr-o lumina pozitiva, nu trebuie sa transmita frica. Frica era la inceput cand vedeam ce se intampla in Italia, in Spania. Autoritatile si chiar si medicii ar trebui sa inteleaga ca oamenii au acceptat tot ce li s-a spus a fost de frica sa nu ajunga in fata lor", a mai arfatat sociologul.Pana in prezent, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 47.053 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID - 19). Dintre acestea 2.239 au murit si 26.128 s-au vindecat.Citeste si: