RAPORT ONU. Lockdown-urile au devastat economia mondiala, lasand o ''gaura'' de 10.000 de miliarde de dolari

Astfel, potrivit UNCTAD, desi economia globala ar putea creste cu 4,7% in 2021, va inregistra totusi un minus de 10 mii de miliarde de dolari - aproximativ de doua ori PIB-ul Japoniei - comparativ cu situatia in care pandemia nu ar fi avut loc.Anul trecut, economia globala a fost marcata de "cea mai drastica scadere anuala de la introducerea statisticilor privind activitatea economica agregata, la inceputul anilor 1940", se arata in raport.UNCTAD avertizeaza ca, in timp ce economiile dezvoltate au lansat ample planuri de redresare, cum este pachetul de stimulare a economiei al SUA, in valoare de 1,9 mii de miliarde de dolari, iar China a revenit la crestere la finele anului trecut, oamenii din tarile mai mici si mai sarace continua sa se lupte cu dificultatile.Tarile in curs de dezvoltare duc greul recesiunii "din cauza spatiului fiscal limitat, a constrangerilor tot mai mari ale balantei de plati si a lipsei sprijinului international adecvat", ceea ce a dus la "unele din cele mai mari scaderi de venit individual raportat la PIB"."Chiar si o mica scadere a activitatii economice poate fi devastatoare", a notat UNCTAD, evocand consecinte ale restrictiilor antipandemie "previzibil severe" in economii in curs de dezvoltare ca Filipine sau Malaezia.Pe de alta parte, UNCTAD si-a imbunatatit previziunile privind cresterea economica globala pe 2021 fata de estimarea anterioara de 4,3%, avand in vedere o posibila "redresare mai puternica in Statele Unite".In ianuarie, Banca Mondiala a estimat ca economia globala ar putea creste cu 4% in anul in curs, in timp ce Fondul Monetar International a optat pentru o viziune mai optimista, de 5,5%, aminteste dpa.Doctorul Emilian Imbri, fostul manager al Spitalului de Boli Infectioase si Tropicale "Victor Babes" din Capitala, a lansat marti, 16 martie, ideea ca situatia epidemiologica va fi mult mai grava si ca este posibil ca Bucurestiul sa fie inchis. Specialistii spun ca nu se va ajunge la acest scenariu daca se respecta masurile, iar populatia va fi vaccinata.