Ce pasi trebuie sa urmezi inainte de a face testul pentru COVID-19. Medic: "Nu trebuie sa mananci sau sa te speli pe dinti"

Adrian Marinescu, medic infectionist la Institutul de Boli Infectioase Matei Bals, din Bucuresti, a spus ca este vorba despre un exsudat nazal si faringian, astfel ca se aplica exact aceleasi reguli."Fiind vorba despre un exsudat nazal si faringian, trebuie sa nu manance cu minim doua ore inainte si sa nu se spele pe dinti. Trebuie sa ia in calcul ca se duce intr-o zona potential contaminata, deci trebuie sa isi ia masurile necesare, sa poarte masca, sa respecte regulile de igiena si de distantare", a declarat Adrian Marinescu.Medicul adauga ca nu are relevanta daca persoana in cauza se afla sub tratament pentru alte probleme medicale: "Nu are importanta pentru ca exsudatul pune in evidenta virusul din secretie".Exsudatul reprezinta orice lichid care filtreaza din sistemul circulator in tesuturile vecine in cazul unor leziuni sau zone de inflamatie. Compozitia exsudatului variaza, dar include in general apa si substante dizolvate si elemente celulare prezente in mod normal in sange: o parte sau toate proteinele plasmatice, globule albe, trombocite si, in caz de deteriorare vasculara locala, globule rosii.1. Exsudatul faringian se efectueaza dimineata, inainte de a consuma lichide, alimente si inainte de periajul dintilor pentru ca toate acestea sterg agentii patogeni existenti pe suprafata amigdalelor si / sau mucoasei faringiene, iar pastele de dinti contin substante antibacteriene ce modifica flora microbiana orala.2. In cazul in care conditiile mentionate nu pot fi respectate, trebuie ca recoltarea sa fie facuta la patru ore dupa ultima masa sau ultimul periaj dentar.3. Este interzis fumatul cu doua ore inainte de recoltare.4. Recoltarea exsudatului faringian se face inaintea instituirii tratamentului antibiotic sau antimicotic.Recoltarea exsudatului nazal se face separat pentru fiecare fosa nazala.1. Se recolteaza dimineata, inainte de suflarea nasului.2. Nu se folosesc solutii dezinfectante pentru nas inainte de recoltare.