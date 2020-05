Ce presupune triajul observational, obligatoriu din 1 iunie la terase

Ziare.

Triajul observational difera de cel epidemiologic, care este obligatoriu, spre exemplu, la intrarea in cladirile de birouri."Triajul epidemiologic se realizeaza la intrarea intr-o incinta, adica o cladire, spatiu inchis, si presupune atat masurarea temperaturii prin termometru noncontact (temperatura inregistrata nu trebuie sa depaseasca 37,3 grade C), cat si observarea semnelor si simptomelor respiratorii (de tipul: tuse frecventa, stranut frecvent, stare generala modificata)", a explicat Ana-Maria Udriste, avocat si fondator Avocatoo."Pentru realizarea acestui triaj epidemiologic, institutia sau operatorul economic trebuie sa desemneze un responsabil pentru verificarea temperaturii tuturor persoanelor care intra in unitate/institutie", a continuat specialistul, cu mentiunea ca persoana desemnata nu trebuie sa aiba pregatire medicala sau specifica, iar rezultatele nu pot fi consemnate, pentru a nu incalca legislatia protectiei datelor cu caracter personal.De cealalta parte, triajul observational, atat la nivelul angajatilor, cat si in cazul clientilor, este reglementat prin intermediul normelor publicate cu numai doua zile inainte de deschiderea efectiva a teraselor si nu presupune decat observarea eventualelor semne si simptome respiratorii."In cazul teraselor, triajul epidemiologic se va face doar sub forma triajului observational, adica fara masurarea temperaturii clientilor si fara a fi necesar ca persoanele desemnate sa aiba o pregatire speciala in acest sens sau sa fie numite in mod expres printr-o decizie interna", a mai spus Ana-Maria Udriste."Triajul observational al clientilor va fi facut de personalul nostru, in timp ce administratorul localului se va ocupa de triajul angajatilor", a declarat si Valentin Scarlat, proprietarul unei terase din orasul Buzau.Specialistii le recomanda antreprenorilor sa aiba, printre toate procedurile, si un set de bune practici, care sa explice, intr-un limbaj usor de inteles, cum se realizeaza acest triaj observational."In plus, antreprenorii se pot ajuta si de afisele pe care trebuie sa le puna la intrarea in locatie pentru a informa clientii despre masurile impotriva raspandirii COVID-19 si pot detalia situatiile in care accesul acestora poate fi refuzat", a declarat avocatul Ana-Maria Udriste.