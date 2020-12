Posibilele efecte adverse ale vaccinului anti-COVID de la BioNTech-Pfizer. "Doar doua persoane din zecile de mii au avut o astfel de reactie alergica"

Informatii legate de vaccinarea anti-COVID sunt furnizate pe site-ul vaccinare-covid.gov.ro In cursul zilei de joi, 17 decembrie, oficialii responsabili cu implementarea campaniei de vaccinare in Romania au publicat urmatorul comunicat:"Demararea campaniei de vaccinare a populatiei din Marea Britanie cu noul vaccin BioNTech-Pfizer impotriva SARS-CoV-2 a fost marcata de raportarea a doua reactii adverse de tip anafilactic, care au necesitat monitorizare medicala.Acest eveniment a starnit un val de ingrijorare cu privire la posibilitatea aparitiei reactiilor alergice, insa sunt necesare cateva clarificari.Food and Drug Administration (FDA) a formulat recomandari pentru administrarea vaccinului impotriva COVID-19. Expertii considera ca vaccinul poate fi administrat in siguranta chiar si pacientilor cu istoric de alergii dar ar trebui evitat in cazul celor care au avut in antecedente reactii alergice severe la substante ce intra in compozitia vaccinului[1]. Agentia de Reglementare a Medicamentelor si Produselor Medicale din Marea Britanie (MHRA) a recomandat insa ca persoanele cu antecedente alergice (fie ele alimentare sau medicamentoase) sa evite vaccinarea.Asadar, reactiile anafilactice survin in contextul unui teren personal preexistent si sunt reactii adverse care, desi sunt cunoscute in cazul tuturor vaccinurilor, sunt rare si nu reprezinta un efect advers cu care sa se confrunte majoritatea persoanelor care se vaccineaza. Doar doua persoane din zecile de mii carora li s-a administrat Vaccinul Pfizer-BioNTech in Marea Britanie au avut o astfel de reactie alergica.Orice medicament poate avea efecte adverse, insa cele mai multe dintre acestea nu sunt grave. Societatea Romana de Alergologie si Imunologie Clinica atrage, de asemenea, atentia ca orice vaccin vine cu riscul unor posibile reactii alergice. Frecventa aparitiei lor este specificata in prospectul fiecarui produs si deriva din datele obtinute in urma studiilor clinice. Pentru vaccinul Pfizer/BioNTech impotriva COVID-19, studiile de faza 3 care au inclus 44.000 de participanti au aratat ca riscul de a dezvolta reactii alergice este de 0,63% in lotul persoanelor vaccinate versus 0,50% in lotul celor care au primit placebo.In prezent, acest vaccin se afla in curs de evaluare in vederea autorizarii de catre Agentia Europeana a Medicamentelor. Astfel, vaccinul va fi utilizat in Uniunea Europeana doar dupa o atenta evaluare stiintifica care atesta faptul ca acesta indeplineste toate conditiile prevazute in normele existente. Mai mult, orice produs autorizat este monitorizat permanent pentru a identifica orice efect advers observat si pentru a reactiona rapid in cazul aparitiei unor astfel de efecte neasteptate. Vaccinurile impotriva COVID-19 se afla sub supravegherea unui numar foarte mare de autoritati de reglementare, iar intregul proces este creat pentru a nu exista nicio posibilitate ca eventualele pericole sa nu fie descoperite la timp".Citeste si: