Ce recompensa ar putea primi studentii la Medicina din Oradea care de implica in lupta cu virusul SARS-CoV-2

Constantin Bungau va propune Consiliului de Administratie al Universitatii acordarea unor burse pentru acestia, in valoare de cate 700 de lei lunar, pe durata stagiului de voluntariat, anunta eBihoreanul.ro "O prima serie de 55 studenti ai Universitatii din Oradea de la Facultatea de Medicina si Farmacie, programele de studiu Medicina Generala (anii 4, 5 si 6), precum si Asistenta Medicala (anii 3 si 4) au fost repartizati la Spitalul Clinic de Urgenta Oradea (10 studenti), Spitalul Clinic Municipal Oradea (20 studenti), Spitalul Municipal din Beius (10 studenti), Spitalul Pelican Oradea (10 studenti), Serviciul Judetean de Ambulanta Oradea (5 studenti)", se arata intr-un comunicat transmis de Universitatea din Oradea si semnat de rectorul Constantin Bungau.Acesta a precizat ca "pentru implicarea acestor studenti in sustinerea masurilor din domeniul medical in vederea prevenirii si combaterii efectelor pandemiei Covid-19, se va propune in prima sedinta a Consiliului de Administratie a Universitatii din Oradea acordarea de burse din venituri proprii (burse pentru performanta in practica medicala) in valoare de 700 lei lunar pe durata efectuarii stagiului".Mai mult, urmeaza ca, printr-o alta decizie, Universitatea din Oradea sa recunoasca aceste stagii "in planul de invatamant prin credite transferabile la disciplina Practica".In informare se precizeaza ca bursele de cate 700 de lei de la Universitatea din Oradea vor fi acordate suplimentar fata de premiul lunar pe care acestia il primesc prin Ordonanta de Guvern, in valoare de 2.500 de lei pe luna."In numele Universitatii din Oradea, vreau sa le multumesc public acestor studenti pentru modul in care ei servesc sistemul de sanitate publica in aceasta perioada dificila", a incheiat Bungau.