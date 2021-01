La ce interval dupa imbolnavirea de COVID-19 este indicata vaccinarea: "Ar trebui facuta dupa ce a iesit din convalescenta"

Daca un om are COVID-19, se poate vaccina?

Daca o persoana a avut COVID-19, cat timp trebuie sa astepte pentru a se putea vaccina?

Ce se intampla daca o persoana se infecteaza intre doze?

Printre intrebarile cele mai frecvente se numara "ce se intampla daca ne vaccinam fiind infectati", "daca primim un diagnostic pozitiv intre cele doua doze", sau "cat timp trebuie sa treaca intre vindecare si vaccinare?". La aceste nelamuriri raspunde Doina Azoicai, presedintele Societatii Romane de Epidemiologie.Doina Azoicai spune ca, daca un om este infectat, nu este indicata imunizarea, exact asa cum se procedeaza si in cazul altor vaccinuri. Totusi, in cazul in care nu stia ca este infectat, fiind asimptomatic, nu se intampla nimic."Daca o persoana este bolnava si simptomatica, se contraindica vaccinarea, ca pentru orice vaccin. Pana acum nu s-au semnalat reactii adverse speciale daca persoana respectiva ar fi fost asimptomatica si s-ar fi vaccinat", explica Doina Azoicai."Poate sa faca boala pana in trei luni de la diagnostic. Se considera ca dupa trei luni de la prima infectie poate sa ia virusul din nou. In general, vaccinarea ar trebui facuta dupa ce a iesit din convalescenta, adica la o luna dupa diagnostic.Daca a fost asimptomatic, sau daca a facut o forma usoara, poate sa faca doza la o luna dupa infectare, iar daca a fost o forma medie sau grava, atunci poate sa astepte pana la trei luni", explica Doina Azoicai."Dupa infectare, se asteapta vindecarea si exact asa cum am spus anterior, la o luna de la diagnostic se poate face a doua doza, fara sa se reia toata schema de la capat", spune Doina Azoicai.