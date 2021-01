Scenariile alternative in situatia in care Romania nu dobandeste imunitatea colectiva pana in toamna. "Va trebui sa procedam ca la virusul gripal"

Scenariile in cazul in care nu dobandim imunitatea colectiva pana la toamna

Scenariul 1 - Romanii vor avea nevoie de revaccinare

Scenariul 2 - Imunitatea colectiva nu este atinsa si virusul continua sa faca victime

Scenariul 3 - O mutatie a virusului imuna la vaccin

Exista trei scenarii vehiculate: ca oamenii vor trebui sa se revaccineze, ca pandemia nu o sa fie oprita pentru ca nu vor fi imunizati suficienti oameni, dar si ca va aparea o noua tulpina, in fata careia vaccinurile actuale vor deveni inutile.Romania este pe locul doi in topul tarilor din Uniunea Europeana, raportat la viteza cu care decurge campania de vaccinare si la numarul persoanelor imunizate, potrivit Politico . Totusi, daca va continua in acest ritm, tara noastra ar urma sa isi vaccineze circa 70% din populatie in decembrie 2022.Estimarea este facuta fara a lua in calcul problemele de livrare pe care le-a anuntat Pfizer, in urma carora Valeriu Gheorghita , coordonatul campaniei de vaccinare, a anuntat ca, incepand cu 28 ianuarie, se amana cu zece zile programarile pentru prima doza a persoanelor din categoria personalului esential.Astfel, termenul pentru atingerea imunizarii colective ar putea sa fie depasit si mai mult.Atat Pfizer, cat si Moderna, au anuntat ca vaccinurile contra COVID-19 concepute de ei ar asigura anticorpi circa doi-trei ani. Aceste calcule se fac pe baza unor modele matematice Totusi, certitudinea vine din intervalul care a trecut de cand primii oameni au fost vaccinati in studiile clinice, moment de la care au trecut 6-8 luni.Exista trei scenarii posibile. Primul, ca primii oameni vaccinati in cadrul campaniei de vaccinare vor trebui sa se imunizeze din nou. Al doilea, ca nu va fi atins pragul de imunitate colectiva de 70-75%, astfel ca pandemia va continua sa faca victime . Al treilea, ca va aparea o noua tulpina, o mutatie a virusului, care va fi rezistenta la vaccinurile existente.Radu Tincu, medic primar la sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Floreasca, din Bucuresti, a explicat, pentru Ziare.com, ce inseamna fiecare scenariu in parte.Radu Tincu explica ca totul depinde de cat de mult persista imunitatea si ca, in functie de acest lucru, vor fi intocmite politicile sanitare. El atrage atentia asupra faptului ca, in cazul in care campania de vaccinare se prelungeste mai mult decat imunitatea, revaccinarea o sa fie necesara."Se pare ca aceasta imunitate dureaza minim sase luni. Au trecut mai mult de sase luni de cand cei din studiile clinice au fost vaccinati si inca au anticorpi. Totusi, va trebui sa terminam campania de vaccinare cat inca avem imunitatea dobandita post vaccin. Daca intindem campania peste aceasta perioada, este clar ca primii care au fost vaccinati isi vor pierde anticorpii intre timp si vor trebui sa fie revaccinati", declara Radu Tincu.Medicul include si acest scenariu, foarte plauzibil in cazul in care nu se atinge o imunitate colectiva de 70-75%. In absenta lui, oamenii vor continua sa se imbolnaveasca, paturile de la ATI nu se vor elibera, iar focarele nu vor fi ceva de domeniul trecutului."Daca nu atingem un prag de imunizare colectiva de 70-75% din populatie, asta inseamna ca virusul va continua sa se transmita in comunitate. In absenta acestui grad de imunizare colectiva, nu se va opri pandemia. Va fi incetinita, dar va continua sa genereze pacienti pozitivi. In momentul in care ajungem la un prag de 70-75% din populatie vaccinata, transmiterea este foarte dificila pentru ca nu mai sunt suficiente gazde unde virusul sa se replice", explica Radu Tincu.Al treilea scenariu, care poate si cel mai sumbru, se refera la posibilitatea sa apara o alta varianta virala a COVID-19 care sa nu raspunda la vaccinurile dezvoltate. In acest caz, totul se va lua de la capat si goana dupa crearea vaccinului va incepe din nou."Vedem ca apar tot felul de variante virale. Variante virale care, din fericire, raspund la vaccinul creat. Insa nimeni nu poate garanta ca virusul nu o sa sufere o mutatie noua, care sa afecteze tocmai proteina de suprafata pentru care au fost create vaccinurile.Daca acest lucru se intampla, vaccinurile pe care le avem in prezent devin inutile si va trebui sa facem alt vaccin, care sa raspunda noilor variante virale", mai spune Radu Tincu.Medicul sustine ca, oricum, vaccinurile vor trebui sa fie imbunatatite, facand o comparatie cu vaccinul antigripal."Vaccinurile vor trebui sa fie imbunatatite, va trebui sa procedam ca la virusul gripal. Virusul gripal sufera si el atatea modificari, iar vaccinurile incearca sa compenseze aceste modificari si sa creeze anticorpi specifici pentru varianta virala care circula in populatie", concluzioneaza Radu Tincu.