Ce se poate intampla daca porti prea mult masca de protectie

Ziare.

com

"Timpul indelungat de purtare a acestei masti poate duce la aparitia de efecte adverse. In primul rand prin faptul ca nu se mai permite un schimb de gaze corespunzator si ca atare sudoarea, ca si respiratia excesiva, determina aceasta stare de umezeala si ca atare microbii care in mod normal sunt prezenti la nivelul pielii si care sunt intr-o comuniune cu organismul si asigura protectia, acei non patogeni, pot deveni in conditii de anaerobioza chiar patogeni", spune Dr. Rodica Olteanu.Daca nu facem pauza la fiecare ora, macar cateva minute de la purtatul mastii, ne putem alege cu leziuni."La nivelul pielii pot exista mai multe bacterii, inclusiv stafilococul epidermic care nu se replica si nu devine patogen decat in anumite conditii. Acestea devin in conditii de lipsa de oxigen patogeni si pot astfel contamina si determina leziuni secundare la nivelul zonei acoperite de masca, de exemplu, dermatita seboreica, acneea, rozaceea, reactivarea unui herpes la nivelul zonei acoperite de masca", spune specialistul.Recomandarea este de a schimba frecvent masca, de a nu o refolosi, mai ales in conditiile unei temperaturi ambientale mari.