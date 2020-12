Ce servicii primesc persoanele aflate in carantina institutionalizata in Romania. Costul pe zi: 300 de lei/ persoana

Conform actului normativ, se aproba normele metodologice pentru stabilirea conditiilor minime ale spatiilor de cazare special desemnate pentru persoanele aflate in carantina sau in izolare, puse la dispozitie de autoritatile administratiei publice centrale si locale, dar si normele metodologice pentru stabilirea standardelor de cost in vederea stabilirii cheltuielilor aferente carantinei pentru fiecare persoana, se arata intr-un comunicat al Ministerului Sanatatii.Tot acest document aproba lista spatiilor destinate pentru asigurarea carantinei persoanelor, puse la dispozitie de catre autoritatile administratiei publice centrale si localeMinisterul Sanatatii a facut o analiza in vederea stabilirii cheltuielilor aferente pentru carantina, in baza careia s-a stabilit un cost de 300 lei/persoana /zi de carantinare.In situatia in care cazarea este asigurata in centre de carantina puse la dispozitie gratuit de alte institutii publice/ autoritati , cheltuielile pentru curatenie, spalatorie, produse de igiena personala, asternuturi, prosoape, protectia bagajelor si a altor efecte personale ale acestora vor fi de maximum 50 de ron/zi/pers, reprezentand circa 20% din valoarea cheltuielilor cu cazarea.Cheltuielile cu translatorul si cu tratamentele necesare se vor deconta punctual, doar in caz de necesitate, pe baza de documente justificative.In cazul tratamentelor necesare acestea se vor deconta in baza unor documente medicale: scrisoare medicala, reteta, etc, prin care se atesta afectiunea medicala preexistenta sau aparuta pe perioada de carantina.La nivelul spatiilor pentru carantina trebuie sa se asigure tratamente necesare persoanelor cu afectiuni medicale preexistente, servicii de curatenie, lenjerie (min. 2 randuri/ pat) si prosoape, imbracaminte corespunzatoare (pijamale 2buc/pers si papuci de unica folosinta 2 buc/pers), protectia bagajelor si a altor efecte personale ale acestora, mijloace de comunicare necesare, daca este posibil intr-o limba pe care sa o inteleaga, mijloace necesare pentru comunicarea cu familia.Persoanele aflate in carantina beneficiaza de hrana si apa in cantitate suficienta (intre 2-4 l/persoana), iar in cazul persoanelor apartinand unor religii si culte religioase recunoscute de statul roman, cu particularitati de preparare a hranei, se va asigura, in limita posibilitatilor, respectarea specificului impus de religia sau cultul religios. Masa se va servi in camera si se vor utiliza tacamuri si vesela de unica folosinta.Citeste si: