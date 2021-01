Expert in politici de sanatate publica, despre varianta lockdown-ului Romaniei: "Suntem cumva ca in scenariul filmului Cernobil"

Suntem ca in filmul Cernobil

"Testati cat de mult"

Campania de vaccinare: doua provocari

Noi nu stim cati oameni locuiesc intr-un oras

Ce trebuie facut cu dozele nefolosite

Mesaj pentru conspirationisti: Sunteti in viata pentru ca parintii vostri au avut incredere in medici!

Mai mult, pentru a intra in lockdown trebuie sa avem o crestere a numarului de cazuri, insa sunt prea putine teste pentru a arata numarul real al infectarilor."Problema este ca, atunci cand avem o situatie cum este aceasta, de pandemie, care impacteaza de o parte sau cealalta, sau exista costuri care trebuie platite, deciziile trebuie sa fie luate pe dovezi. Ori in momentul in care noi nu testam suficient, numarul de teste pe care il avem fiind ridicol de mic, nu avem o idee clara despre ceea ce se intampla. Sa intram intr-un lockdown s-ar justifica daca am avea o crestere mare de cazuri, pe care nu avem cum s-o documentam pentru ca nu testam destul.Pe de alta parte, este adevarat ca avem tulpina aceasta noua, B.1.1.7 din Marea Britanie care este mult mai infectioasa iar studiile arata ca poate sa-i infecteze si pe copii la fel de mult ca pe adulti.Dar in conditiile in care noi nu facem secventiere genetica in Romania, nu avem cum sa documentam aceasta infectie. Cel mai probabil este aici dar nu avem de unde sa stim", a explicat Razvan Chereches.Expertul a exemplificat cu scenariul filmului Cernobil, in care se arata cum expertii au folosit initial dispozitive de masurare a radiatiei cu o limita maxima foarte mica."Suntem cumva ca in scenariul filmului Cernobil. La inceput, cand explodeaza reactorul, specialisti se duc sa masoare cat de mare este expunerea la radiatii. Toate contoarele aratau valoarea 30, maxima de pe dispozitivul respectiv. Ulterior au adus contoare de precizie mare care aratau valori de cateva mii.Din nefericire noi suntem in situatia in care masuram cu dispozitive care au limita maxima foarte jos. Nu testam destul si nici nu facem secventiere genetica. Parerea mea este ca, daca s-ar face aceasta secventiere genetica cum fac toate tarile din vest, cel mai probabil s-ar descoperim ca avem si noi aceasta tulpina. Dar momentul in care noua tulpina va incepe sa se vada in numarul de cazuri, va fi peste cateva luni.Prima data a fost identificata in Marea Britanie in luna septembrie, si abia in decembrie a inceput sa se vada in numarul de cazuri, iar acum sunt pe crestere exponentiala si discuta despre lockdown.Daca ma intrebati pe mine, in acest moment as spune ca da, ar trebui crescute restrictiile. Daca ma intrebati pe ce fundament, as spune ca nu am nicio dovada. Pentru ca nu avem numarul de cazuri mai mare, numarul de internari ramane la fel, respectiv aproape de capacitatea maxima", a mai spus Razvan Chereches.Despre faptul ca incepe sa se tina cont de testele antigen in raportarile oficiale, Razvan Chereches spune ca este in regula, atata timp cat se fac multe teste si chiar daca au o precizie scazuta, tot se pot gasi cazuri pozitive ratate anterior."Problema cu testele antigen este ca au o precizie mult mai slaba, deci dau rezultate fals negative. Testul PCR continua sa ramana standardul de aur, este singurul care da o imagine clara. Problema la testul PCR este ca dureaza mult timp, uneori si zile pana primesti rezultatul.Testele antigen sunt mai rapide. In maxim 15 minute ai rezultatul. Problema este ca, atunci cand iti recoltezi singur tipul acesta de test, riscul este sa nu impingi betisorul destul de mult, destul de adanc in spate pana devine extrem de neconfortabil. Precizia scade semnificativ daca ti-l recoltezi singur.Este foarte bine ca vor tine cont de testele antigen. Trebuie tinut cont de cat mai multe. Cuvantul de ordine de un an de zile este "Testati cat mai mult", cu teste mai bune sau mai proaste, nu conteaza, numai testati. Adevarul este ca nu exista niciun suport nici pentru interzicerea testarii antigenice anterior. Chiar daca precizia era proasta, tot mai gasesti cazuri pe care poate le-ai ratat anterior", a spus expertul in politici de sanatate publica.Chereches a mai precizat ca este importanta atat partea care tine de organizarea efectiva a vaccinarii dar si a informarii populatiei."La campania de vaccinare avem doua provocari: partea de logistica efectiva si partea de comunicare, de informare a populatiei privind importanta vaccinarii.La partea de comunicare, Guvernul trecut a fost incredibil de ineficient. Nu a comunicat aproape deloc. Actualul Guvern, din cate stiu, lucreaza intens la campania de informare, numai ca e ca si cum ai incerca sa muti din loc o masina oprita, careia nu-i merge motorul. Pana incepe sa se invarta rotile, dureaza ceva.Din ce am vazut, mesajele transmise de Ministerul Sanatatii inainte de Revelion au fost de o calitate net superioara fata de ceea ce era inainte.Pe de alta parte, in ceea ce priveste logistica, este un alt punct sensibil. Aici sunt multe decizii care trebuie luate. Pana in momentul de fata pare ca a mers ok, insa faza intai este simpla, pentru ca pe medici si pe personalul medical ii ai in spitale . Este usor sa ajungi la ei. In plus, nivelul de informatie al personalului medical este net superior fata de cel al populatiei.De la faza a doua trebuie sa dezvolte un mecanism care sa functioneze ca sa poata ajunge la populatie", a mai spus expertul.Chereches a dat exemplul Israelului unde vaccinarea merge bine pentru ca Guvernul are baza de date cu toata populatia."In Israel merge atat de bine campania de vaccinare pentru ca ei au baza de date nationala cu toata populatia, cu dosar electronic. Acolo nu poti sa te programezi daca nu faci parte din grupul respectiv pentru ca datele tale sunt deja in sistemEi, de exemplu, la nivel de Guvern, stiu care este numarul de telefon al fiecarui cetatean din tara. Acest lucru se intampla intr-o tara civilizata daca tu, ca stat, vrei sa informezi un cetatean in legatura cu ceva, trebuie sa poti sa dai de el.", a subliniat expertul.El este de parere ca "singurii care au idee cine sunt in grupele de risc si prezinta comorbiditati sunt medicii de familie, care stiu despre cei care sunt pe listele lor. Parerea mea este ca medicii de familie ar trebui sa joace in rol extrem de important pentru faza a doua si a treia, atat pentru faza de programare cat si pentru faza de administrare a vaccinului.Bineinteles ca este o problema de logistica cum ajunge vaccinul la ei, cum este distribuit"."Mai sunt niste probleme in ceea ce priveste numarul dozelor de vaccin care raman nefolosite la finalul zilei. Ai facut programare, poate pe unii ii loveste masina, poate altii au stat la povesti cu un prieten care crede in reptilieni si s-au razgandit. Astfel, la finalul zilei pot ramane doze care au fost decongelate si care trebuie administrate.Aici sunt doua abordari: cea a israelienilor care au zis 'la finalul zilei mobilizam pe oricine e disponibil, orice grup profesional care este la indemana si ideea e sa dam oricui vaccinul numai sa nu se iroseasca' sau cum am vazut la o conferinta recenta din SUA, care vorbeau despre amenzi penale date centrelor care dadeau vaccinul altor oameni care nu faceau parte din listele de prioritate.Acum echipa trebuie sa ia o decizie si sa anunte. O abordare ok este ca, de exemplu, de la ora 20.00, vaccinul sa se dea tuturor celor interesati. Decat sa le arunci, mai bine le dai oricui", a mai spus Chereches.Profesorul de Sanatate Publica a subliniat ca el si familia sa se vor vaccina imediat ce este posibil acest lucru."Eu ma vaccinez, absolut. Si parintii mei si, cat de repede se poate, toata familia mea. Cand ne vine randul, suntem primii acolo sa ne vaccinam. Abia dupa ce m-am vaccinat o sa stiu aproape sigur ca nu o sa ma imbolnavesc sau o sa mor de COVID-19.Mai devreme este o incertitudine pentru ca, vedeti, sunt oameni relativ tineri, nu au avut comorbiditati si au murit de COVID si pur si simplu nu avem explicatie si nu am nicio certitudine ca nu fac parte din grupul acela decat dupa ce ma vaccinez. Atunci mi-am luat o grija de pe cap", a explicat Chereches.Celor care aleg mai degraba sa ia in seama teoriile conspiratiei decat stiinta, Chereches le transmite sa isi imagineze ca totul se intampala la fel ca la joburile lor."Este exact ca in meseria pe care o practica ei in fiecare zi. Daca ar veni cineva sa le spuna mecanicilor ca motorul de la masina nu se repara asa, ca exista o conspiratie despre uleiul de motor sau piese, ar rade cu lacrimi. Daca la coafor ar veni un inginer si i-ar spune coafezei ca nu asa se tine foarfecele, pentru ca daca o tii orientata intr-un anumit unghi poate afecta campul magnetic al pamantului, iarasi ar rade cu lacrimi.Exact la fel, toata lumea trebuie sa aiba incredere in specialisti. Pentru ca singurul motiv pentru care toti conspirationistii sunt in viata este pentru ca parintii lor au avut incredere in pediatrii si i-au dus la medic si nu la tamaduitor care sa ii unga pe mana rupta cu uleiuri esentiale.Faptul ca ei creeaza tot felul de teorii despre acest produs nou este la fel ca acum 10 ani cand se vorbea despre masinile electrice la nivelul "poate intr-o buna zi", iar acum le vedem pe toate drumurile, tot asa, in 10 ani, tratamentele si vaccinurile cu ARN Mesager vor fi noul standard.Este de inteles o usoara reticenta, insa ideea este sa avem incredere in specialisti" a mai spus Razvan Chereches.Citeste si: