Anthony Fauci: Vaccinul este la orizont, dar este insuficient pentru eradicarea bolii

Vorbind la un webinar gazduit de institutul de cercetari Chatham House, cel mai important expert in boli infectioase din Statele Unite a respins ideea ca oamenii ar putea deveni delasatori in urma progresului in asigurarea unui vaccin eficace pentru noul coronavirus."Cred opusul...chiar cred. Cavaleria vine, dar nu lasati armele, continuati lupta, pentru ca nu a ajuns inca. Ajutorul este pe drum, dar nu a sosit inca", a spus Fauci."Pentru mine este mai mult un stimulent de tipul 'Va rog, nu cedati. Nu disperati, sfarsitul este aproape', ca opozitie la 'Hei, putem pleca, nu va mai ingrijorati'. Nu putem pleca. Trebuie sa continuam sa dublam masurile de sanatate publica", a adaugat acesta.Expertul a facut aceste afirmatii la trei zile dupa ca Pfizer si BioNTech au anuntat ca vaccinul lor candidat are o eficacitate de peste 90% in prevenirea infectiilor cu noul coronavirus.Numarul cazurilor noi de infectii cu noul coronavirus creste puternic in Statele Unite, cu peste 100.000 pe zi. In primele 10 zile din noiembrie, in SUA au fost inregistrate peste 1 milion de cazuri noi.Potrivit COVID Tracking Project, in Statele Unite sunt spitalizati 65.368 de oameni cu noul coronavirus.In total, in SUA au fost inregistrate peste 10,4 milioane de cazuri de infectii cu noul coronavirus si peste 241.000 de decese asociate acestei boli."Ma indoiesc ca vom eradica aceasta boala. Cred ca avem nevoie de un plan, sa o tinem sub control cronic. Poate fi ceva care devine endemic, de care trebuie sa tinem seama. Sigur, nu va mai fi o pandemie pentru mult timp, pentru ca vaccinurile vor schimba acest lucru", a mai spus Fauci.