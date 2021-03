Belgia a cerut companiei AstraZeneca dozele destinate tarilor care au suspendat vaccinarea

Organizatia Mondiala a Sanatatii recomanda in continuare imunizarea cu AstraZeneca

"Am contactat AstraZeneca si am intrebat daca este posibil sa folosim dozele in plus, daca exista vreunele", a anuntat miercuri ministrul flamant pentru protectie sociala Wouter Beke, precizand ca "daca le putem obtine, le vom folosi in strategia noastra", scrie Hotnews.ro "Am fost informat ca analizeaza cererea noastra dar ca asteapta decizia de maine (n.r. joi) a Agentiei Europene pentru Medicamente", a mai afirmat acesta.Dirk Ramaekers, seful strategiei de vaccinare a Belgiei, a declarat ca livrarile AstraZeneca vor continua cum a fost stabilit si ca fiecare stat membru al UE va primi prin urmare numarul de vaccinuri care i-a fost alocat."Insa cand o tara isi suspenda campania in cazul unui vaccin anume si apoi decide sa readministreze vaccinul, increderea publica in acest vaccin va fi mult mai scazuta. Asadar exista o probabilitate ca odata cu repornirea campaniilor in alte tari va fi mai dificil pentru acestea sa administreze vaccinurile AstraZeneca", a precizat acesta."Belgia cere preluarea acestor vaccinuri. In acest fel vom putea accelera campania noastra de vaccinare si prin urmare atinge tinta noastra de vaccinari mai repede", a declarat Ramaekers cand a fost intrebat daca Belgia ar putea pretinde vaccinuri de la tari care au suspendat inocularea cu AstraZeneca.Numeroase tari europene au suspendat temporar folosirea vaccinului dezvoltat de compania anglo-suedeza in parteneriat cu Universitatea Oxford, ministrul belgian al sanatatii Frank Vandenbroucke a declarat mai devreme in cursul acestei saptamani ca "luarea unei pauze ar fi iresponsabila" si ca Belgia va urma sfatul Agentiei Europene pentru Medicamente.Pana acum nu a fost stabilita nicio legatura de cauzalitate intre administrarea vaccinului AstraZeneca si cazurile de cheaguri de sange depistate la unele persoane iar Agentia Federala pentru Medicamente si Produse Sanitare din Belgia (FAMHP) a declarat ca "incidenta evenimentelor tromboembolice la persoanele vaccinate nu pare in general mai ridicata decat in randul populatiei generale".Doar 11 cazuri de probleme de coagulare a sangelui au fost raportate la cele 215.862 de doze AstraZeneca administrate in Belgia pana miercuri, potrivit datelor FAMHP.Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a afirmat miercuri ca imunizarile cu vaccinul impotriva Covid-19 realizat de AstraZeneca si Universitatea Oxford trebuie sa continue , in timp ce organizatia efectueaza o evaluare a sigurantei acestuia, transmite CNBC.Cele mai recente recomandari din partea organismului global de sanatate publica vin dupa ce o serie de tari europene au anuntat ca vor suspenda utilizarea vaccinului din cauza ingrijorarii ca ar putea fi legat de cazurile raportate de aparisie a unor cheaguri de sange la persoane vaccinate.Comitetul consultativ al OMS pentru siguranta vaccinurilor a examinat datele disponibile cu privire la vaccin.Miercuri, OMS a emis un comunicat in care afirma ca "vaccinarea impotriva Covid-19 nu va reduce bolile sau decesele din alte cauze".