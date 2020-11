Fauci avertizeaza ca va fi nevoie de masca si dupa vaccinarea pentru Covid-19: Nu va fi ca si cum vom opri pandemia apasand pe un buton

De fapt, Fauci recomanda oamenilor sa poarte masca si sa practice distantarea sociala chiar si dupa ce se vor vaccina.Compania americana Moderna a anuntat luni ca, potrivit rezultatelor preliminare ale unui studiu clinic, vaccinul sau pentru Covid-19, dezvoltat in colaborare cu Institutul National pentru Boli Infectioase si Alergii din SUA, are o eficacitate de peste 94%.Informatia a venit dupa un anunt similar facut pe 9 noiembrie de companiile Pfizer si BioNTech, potrivit caruia vaccinul pentru Covid-19 al acestora are o eficacitate de peste 90%."In mod evident, cu un vaccin care are o eficacitate de peste 90% va puteti simti mult mai in siguranta ca nu veti lua virusul. Dar as recomanda oamenilor sa nu renunte la toate masurile de sanatate publica doar pentru ca s-au vaccinat", a spus Fauci la CNN.Aceste masuri includ purtarea universala a mastii, mentinerea distantarii sociale, evitarea aglomeratiei, concentrarea pe activitati in aer liber si spalarea frecventa a mainilor.Fauci a explicat ca, "desi pentru populatie in general vaccinul poate avea o eficacitate de 95%, nu se poate sti cat de eficace este la nivel personal. Chiar si la ratele de succes respective, aproximativ 5%-10% dintre persoanele imunizate ar putea sa ia virusul".In plus, efectul protector al unui vaccin ar putea avea loc dupa o luna, poate chiar mai mult, a spus David Ho, virusolog care lucreaza la dezvoltarea de terapii cu anticorpi monoclonali pentru Covid-19 la Universitatea Columbia.Deocamdata, Pfizer a anuntat ca vaccinul sau in doua doze pentru Covid-19 a aratat o eficacitate de 90% la sapte zile de la administrarea celei de-a doua doze.Potrivi Moderna, vaccinul sau ar o eficacitate de 94,5% la doua saptamani la administrarea celei de-a doua doze.Medicul Bruce Hirsch, specialist in boli infectioase la Northwell Health, a adaugat ca multi oameni sunt impotriva vaccinurilor si s-ar putea sa nu se vaccineze, ceea ce va afecta imunitatea populatiei la Covid-19 si va prelungi riscul unei pandemii.Fauci, in varsta de 79 de ani, a spus ca, atunci cand se va vaccina, nu intentioneaza sa renunte la toate masurile de sanatate pe care le-a sustinut in timpul pandemiei.Acesta anticipeaza ca majoritatea americanilor vor fi vaccinati in trimestrul al doilea si trimestrul al treilea din 2021."Dar nu va fi ca si cum vom opri pandemia apasand pe un buton si vom reveni la normal in totalitate. Va fi o revenire treptata la normalitate, pe masura ce vor trece saptamanile si lunile, pe parcursul anului 2021", a mai spus Fauci.