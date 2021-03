Premierul Florin Citu: Nu vad sensul unui pasaport de vaccinare. Ar insemna o discriminare pentru cei care ar dori sa se vaccineze si nu pot sa o faca

Obiectivul ramane sa vaccinam 10,4 milioane de romani

In Romania, persoanele care se vaccineaza primesc si un certificat care are un cod unic. Avem deja aceasta dovada", a spus Citu intr-o conferinta de presa.Intrebat daca sustine introducerea unui pasaport de vaccinare, Florin Citu a spus: "Pana in momentul in care nu am dat sansa tuturor cetatenilor romani sa se vaccineze, nu vad sensul acestui pasaport de vaccinare"."Ar insemna o discriminare pentru cei ar dori sa se vaccineze si nu pot. Pana nu vom da sansa tuturor, nu avem o discutie", a subliniat Citu.Premierul Florin Citu a explicat ca obiectivul Guvernului este ca pana la finalul lunii septembrie sa fie vaccinati 10,4 milioane de romani, ceea ce inseamna 70% din populatia activa. Specialistii sustin ca procentul de 70% ar asigura imunizarea de masa in fata virusului."Incercam in continuare ca dozele pe care le avem sa fie programate ca sa nu existe niciun loc liber. Eu m-am suparat acum o saptamana cand am vazut ca existau la Timisoara 20.000 de locuri libere si cereau vaccin. Nu se poate asa ceva. Nu trebuie sa avem astfel de sincope. Avem nevoie ca toata lumea sa se vaccineze si sa avem locuri libere, oamenii sa se programeze pentru toate locurile.Obiectivul ramane in continuare, si ne-am uitat la cum vor veni dozele de vaccin, obiectivul ramane ca pana la sfarsitul lunii septembrie sa vaccinam 10,4 milioane de romani asta inseamna 70% din populatia activa, si ar insemna ca putem sa spunem ca trecem pe partea cealalta a pandemiei. Sunt semne ca ar putea sa fie mai devreme, dar nu as vrea sa ne gandim azi in momentul acesta. Tinta ramane 10,4 milioane de persoane. Eu zic ca lucrurile merg bine si vor merge foarte bine", a afirmat Florin Citu, marti, la semnarea contractului de reabilitare si consolidare a Colegiului National Carol I - Craiova si a Operei Romane din Craiova.