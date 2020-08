Ce spune un medic care lucreaza intr-un spital COVID despre discursul anti-masca al regizorului Cristi Puiu: "Trist, el este lider de opinie"

Declaratie controversata

"Este trist, pentru ca Cristi Puiu este un lider de opinie, iar festivalul clar are un nivel inalt de calitate. Este trist sa aud asa ceva si poate sunt si mai dureroase acele aplauze auzite. Pot sa va spun ca eu si colegele care sunt in tura suntem asa imbracate () de la ora 8.00 fara 10. Cred ca am vazut macar 55-60 de pacienti, curge apa pe noi, stam cu masca, ochelari si viziera de atunci, cu un halat impermeabil si totusi nu ne plangem.Pur si simplu ne facem datoria si consideram ca aceasta este o masura de a ne proteja pe noi si pe cei din jurul nostru, inclusiv pe pacienti.Pentru noi este datorie, pentru altii e dureros ca gandesc asa si transmit astfel de mesaje. Doare tare de tot.Din respect pentru cei bolnavi, din respect pentru cei care au murit, cred ca ar trebui sa incercam sa limitam raspandirea acestui virus, pentru ca depinde doar de noi.Alte mijloace, momentan, cu siguranta, nu avem la indemana.Ma doare foarte mult si ne doare mult ca si personal medical astfel de atitudini", a spus la Digi24 medicul Andreea Moldovan. Regizorul Cristi Puiu a declarat vineri noaptea, la proiectia in avanpremiera nationala a celui mai nou film al sau, "Malmkrog", ca este "inuman" ca spectatorii sa priveasca un film de 200 de minute purtand masca de protectie pe fata."Sa stati cu masca pe fata sa va uitati la un film de 200 de minute este inuman. Si eu va rog sa plecati atunci cand ati simtit ca trebuie sa iesiti, ca nu mai suportati, sa plecati, va rog foarte mult. Daca dumneavoastra sunteti aici si va uitati la un film azi, este pentru ca au existat niste oameni indisciplinati in Romania in decembrie '89 si care au zisdictaturii.Puterea instalata ar face bine sa discute cu oamenii, sa intre in dialog, nu sa ne trateze ca pe niste vite. Da, exista aceasta problema, exista o epidemie, exista un virus, dar tonul autoritatilor statului este inacceptabil", a afirmat regizorul.