Mihai Budeanu, de la 3 SudEst, despre tratamentul care i-a salvat viata dupa ce a facut COVID-19: "Daca iei Ivermectina, o faci pe barba ta"

Este vorba despre un tratament prescris din America, de medicul Ion Alexie. Mai mult, s-a vaccinat contra COVID-19, potrivit Click.ro Ion Alexie, seful sectiei de boli infectioase al unui spital din Las Vegas, i-a prescris Ivermectina, pe care Mihai Budeanu a luat-o in prima faza a bolii. Schema de tratamentul a continut : ivermectina, remdesivir, cortizon, minerale, vitamine, dexametazona si anticoagulante. Daca vrei sa iei Ivermectina o faci pe barba ta. Plasma mi-au adminstrat in primele zile cand am ajuns la spital", a declarat Mihai Budeanu pentru Click.ro.Mihai Budeanu mai povesteste ca a avut voie sa se vaccineze la 28 de zile dupa ce a iesit din spital, ceea ce a si facut, primind prima doza din serul Pfizer pe 5 martie. A mai povestit ca nu a avut reactii adverse dupa imunizare si ca urmeaza sa se vaccineze si sotia lui, pe 13 martie, cu AstraZeneca.A povestit si despre cat de grea a fost boala, spunand ca "a fost pe muchie de cutit". Am stat acasa 10 zile dupa ce m-am infectat, am luat antibiotic, dar oxigenul scadea, nu mai aveam gust miros, temperatura nu prea faceam. Nu a fost bine ca am tras de timp si am stat acasa. Cand a venit Salvarea, saturatia oxigenului era undeva la 40-50 la suta.Mi l-au ridicat cu butelia de oxigen, ca sa poata sa ma transporte la spital. Am avut totusi noroc ca nu am ajuns sa fiu intubat. Am fost pe muchie de cutit. Mi-au pus o masca mai performanta de oxigen. A fost cumplit! Atacurile de panica pe care le faceai, ti se parea ca nu mai ai aer", a mai povestit Mihai Budeanu.Recuperarea a fost, de asemenea, grea. A slabit 11 kilograme si a caracterizat primele zile de la iesirea din spital ca fiind "critice".