Modificare majora a modului de tratare a pacientilor cu COVID-19. Guvernul aproba ordonanta prin care pacientii asimptomatici pot fi tratati la domiciliu

Orban a adaugat ca poate fi ocupata functia de prefect al Capitalei si fara a fi inalt functionar public, intrebat daca Berbeceanu nu trebuia sa de-a concurs ca sa fie functionar public si apoi sa fie numit la Institutia Prefectului Municipiului Bucuresti.



"Functia de prefect poate fi ocupata fie definitiv, fie prin exercitarea atributiilor de prefect. Deci exista posibilitatea de ocupare a acestei functii fara sa fii inalt functionar public. De altfel, numarul de functionari publici, pentru ca stiti ca s-a schimbat legislatia, ulterior a fost atacata la CCR, inaltii functionari au castigat in instanta. A fost o intreaga istorie in perioada guvernarilor PSD cu inaltii functionari publici si practic nu prea s-au mai organizat concursuri pentru inalti functionari publici. Din cauza asta rezervorul de inalti functionari publici pentru ocuparea unor functii publice, cum sunt prefecti, secretari generali, secretari generali adjuncti in ministere si agentii este foarte restrans. Din cauza asta apelam, este o forma legala prin care practic se exercita atributiile de prefect o perioada limitata, urmand dupa alegeri sa clarificam situatia in aceasta privinta", a clarificat premierul.



Un alt proiect de OUG inscris pe ordinea de zi a sedintei de joi a Guvernului este cel care modifica OUG 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru parinti in vederea supravegherii copiilor, in situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice care presupun prezenta efectiva a copiilor in unitatile de invatamant si in unitatile de educatie timpurie anteprescolara, ca urmare a raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2 si care completeaza art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca.



"Prezentul act normativ completeaza OUG 147/2020 cu prevederi care sa asigure protectia si sprijinirea copiilor, a parintilor acestora, dar si a angajatorilor, in situatia in care activitatea didactica in unitatile de invatamant, inclusiv in cele de educatie anteprescolara si prescolara, se desfasoara in scenariile 2 si 3 prevazute de Ordinul comun al ministrului educatiei si cercetarii si ministrului sanatatii nr. 5487/1494/2020. Potrivit prezentului proiect de act normativ, numarul de zile libere se stabileste pentru perioada starii de alerta, ori de cate ori, prin hotarare a CJSU/CMBSU se stabileste aplicarea unui dintre scenariile mentionate. De asemenea, se propune ca pentru aceste situatii acordarea zilelor libere sa fie limitata pana la 31 decembrie 2020. Totodata, se propune reglementarea acordarii zilelor libere platite si pentru alte situatii stabilite prin Hotararea Comitetului National pentru Situatii Speciale de urgenta sau ordin al ministrului educatiei si cercetarii, situatii care impun suspendarea temporara a cursurilor, cum ar fi, spre exemplu suspendarea cursurilor in timpul desfasurarii procesului electoral. Pentru toate situatiile nou introduse se mentin aceleasi conditii de acordare prevazute in OUG 147/2020", arata nota de fundamentare a ordonantei de urgenta.



Executivul va aproa o OUG prin care va fi mentinut in activitate personalul angajat fara concurs in perioada starii de urgenta din institutiile sistemului national de aparare, ordine publica si securitate nationala, Ministerului Sanatatii si unitatilor subordonate, unitatilor sanitare si serviciilor de asistenta sociala in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului.



Un alt proiect de OUG vizeaza desfasurarea pe perioada starii de alerta a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor institutii din sistemul justitiei



"Prin derogare de la dispozitiile art. 27 alin. (3) din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile si completarile ulterioare, pe durata starii de alerta se pot desfasura concursurile pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, al celorlalte instante judecatoresti, al parchetelor si din sistemul de probatiune", arata proiectul de act normativ.



Guvernul are pe ordinea de zi a reuniunii de joi si un proiect de lege privind infiintarea Institutului Teologic Crestin dupa Evanghelie "Timotheus" din Bucuresti.



"Se infiinteaza Institutul Teologic Crestin dupa Evanghelie "Timotheus" din Bucuresti, ca institutie de invatamant superior, persoana juridica de drept privat si de utilitate publica, parte a sistemului national de invatamant, cu sediul in localitatea Bucuresti. Institutul Teologic Crestin dupa Evanghelie "Timotheus" din Bucuresti are in componenta Facultatea de Teologie Pastorala cu specializarea/program de studii acreditat,, Teologie crestina dupa evanghelie pastorala", cu predare in limba romana. In structura Institutul Teologic Crestin dupa Evanghelie "Timotheus" din Bucuresti sunt cuprinse si facultatile si specializarile/programele de studii, altele decat cele prevazute la art. 2, acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu prin hotarare a Guvernului, in conditiile prevazute de Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare", arata proiectul de lege.



De asemenea, "in caz de desfiintare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul Institutului Teologic Crestin dupa Evanghelie "Timotheus" din Bucuresti, revine fondatorilor. Cheltuielile privind functionarea institutului se asigura din veniturile proprii dobandite in conditiile legii, precum si din alte surse in conformitate cu prevederile legale".



"Maine avem in sedinta de Guvern, iar in sedinta de Guvern vom avea o ordonanta de urgenta de modificare a Legii 136 in care asimptomaticii si simptomaticii fara comorbiditati vor fi tratati la domiciliu sub supravegherea medicilor de familie. O data vor fi monitorizati de medicii de familie, a doua oara vor fi evaluati si urmariti de catre organele in drept pentru a ramane la domiciliu si a-si putea face tratamentul, dar si pentru a-i proteja pe ceilalti", a declarat Nelu Tataru intrebat miercuri la Cluj ce se va intampla cu persoanele asimptomatice care nu vor mai fi internate in spital si care nici nu vor respecta regulile.Referitor la posibila numire, prin hotarare de Guvern, a lui Traian Berbeceanu in functia de prefect al Capitalei, premierul Ludovic Orban a spus ca exista aceasta posibilitate."Nu puteam sa anunt decizia mea de a schimba prefectul Capitalei luni, inaintea unei sedinte fundamentale conduse de prefectul Capitalei, cea a Comitetului Muncipal pentru Situatii de Urgenta. Astazi pot sa va spun <