Ce voi tine minte din vremea starii de urgenta

Cristian Preda este profesor la Universitatea din Bucuresti si fost deputat european.

Voi retine, in primul si-n primul rand, faptul ca, pentru a o putea vedea pe mama, a fost musai sa completez de fiecare data cate o declaratie-tip.Nu voi putea uita solidaritatea creata in jurul medicilor.Va fi greu sa ignoram transformarea presedintelui intr-un actor politic vocal.Ce va mai macina moara memoriei? O anume atmosfera reunind:Sirenele salvarilor.Panourile de plexiglas instalate intre tarabele din piata.Controversa asupra varstei de 65 de ani.Absenta glasurilor de copii jucandu-se in strada.Obsesia primaritei Capitalei de a aparea zilnic pe ecrane, in contrast strident cu mobilizarea micilor organizatii pentru marile cauze.Mastile uratind chipul femeilor.Troleibuzele circuland goale la 10 dimineata.Transformarea proprietatii asupra cateilor intr-un soi de "pasaport" pentru un mic plus de libertate.Oroarea cu care priveam ecranul televizorului in fiecare zi, la un ceas dupa pranz, ca sa aflu cati semeni de-ai nostri au mai murit in ultimele 24 de ore.Aparitia unor noi forme ale anticlericalismului, avand drept "varf" propunerea unui scriitor de a nationaliza bunurile bisericii pentru a depasi criza economica creata de pandemie.Viteza cu care s-au adaptat colegii din Universitate la predarea online.Pustietatea strazilor, care te facea sa crezi - imediat dupa caderea intunericului - ca e deja trei noaptea.Geaca lui Vela.Un banc: Suntem in 2035. Un ins merge la un interviu pentru job. Un tanar specialist in resurse umane priveste dosarul si-l intreaba: "din CV-ul dumneavoastra lipseste anul 2020. Ce ati facut in acel an?". Candidatul raspunde: "m-am spalat pe maini!...".