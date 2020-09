Cea mai mare provocare din istoria transporturilor: 8.000 de avioane vor duce vaccinul anti-COVID in toate colturile lumii

Ar fi nevoie de aproximativ 8.000 de aeronave Boeing 747 "Jumbo Jet", a anuntat Asociatia Internationala pentru Transport Aerian (IATA), potrivit industriei aeronautice, citat de BBC Vaccinul nu exista in acest moment, insa IATA deja colaboreaza cu linii aeriene, aeoporturi, organizatii de sanatate si companii farmaceutice, pentru a pune la punct un plan global de livrare.Acest plan de distributie pleaca de la premisa ca va fi nevoie de o singura doza de vaccin pentru fiecare persoana."Livrarea in siguranta a vaccinului pentru COVID-19 va fi misiunea secolului pentru industria de transport aerian. Insa, acest lucru nu se va intampla fara o planificare in avans, iar acum este momentul pentru a face aceste planuri", a declarat Alexandre de Juniac, CEO-ul IATA.Desi multe companii aeriene s-au concentrat pe livrarile de marfa dupa scaderea puternica a numarului de pasageri, transportarea vaccinului este o operatiune mult mai complexa.Nu toate avioanele de marfa sunt potrivite pentru transportul unui vaccin, deoarece este nevoie de o temperatura ambientala intre 2 si 8 grade Celsius. Mai mult, anumite vaccinuri ar putea necesita temperaturi de inghet, ceea ce ar exclude si mai multe avioane."Cunoastem procedurile, dar trebuie sa le extindem la nivelul la care va fi necesar", a spus Glyn Hughes, seful operatiunilor cargo IATA.Zborurile catre anumite zone vor fi critice, mai ales ca nu exista in toate tarile capacitati de productie.Pe langa transportul vaccinului la temperaturi scazute, securitatea este o alta problema. "Vaccinurile vor fi bunuri valoroase. Trebuie facute aranjamente astfel incat transporturile sa fie sigure", a mai comunicat IATA.Livrarea unui vaccin in intreaga Africa ar fi imposibila in acest moment, potrivit IATA, din cauza lipsei capacitatii de transport, a dimensiunii continentului si formalitatilor complexe de la granite.Transporturile vor avea nevoie de o "precizie militara" si va fi nevoie de o retea de depozite de refrigerare pentru pastrarea dozelor.Aproximativ 140 de vaccinuri sunt in stadii incipiente de dezvoltare, iar aproximatv 24 au trecut la teste pe oameni.Unul dintre acestea este dezvoltat de Universitatea Oxford si este intr-o faza avansata de testare, desi aceste teste au fost oprite dupa ce un participant s-a imbolnavit.IATA a cerut guvernelor sa inceapa de acum o planificare atenta pentru a se asigura ca sunt pe deplin pregatite, odata ce vaccinurile sunt aprobate si disponibile pentru a fi distribuite.Alaturi de asigurarea faptului ca vaccinurile sunt manipulate si transportate la temperaturi controlate, securitatea este o alta problema."Vaccinurile vor fi marfuri extrem de valoroase. Aranjamentele trebuie sa fie in vigoare pentru a se asigura ca transporturile raman in siguranta impotriva manipularii si furtului", a adaugat IATA.